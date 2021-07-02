Секретариат ОПЕК подтвердил перенос переговоров ОПЕК+ на 5 июля
Министерская встреча стран ОПЕК+ в пятницу завершилась, переговоры продолжатся в понедельник, 5 июля, в 16:00 мск, говорится в сообщении секретариата. Ранее источник ТАСС в ОПЕК сообщал, что переговоры было решено отложить на пару дней по предложению России.В источнике
С чего всё началось
Источник: почти все члены мониторинга ОПЕК+ поддержали позицию ОАЭ о пересмотре квот
На встрече 1 июля страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении смягчений по сокращению добычи нефти, так как не все члены были согласны с предлагаемыми квотами.
ТАССвчера в 07:38