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Секретариат ОПЕК подтвердил перенос переговоров ОПЕК+ на 5 июля

Министерская встреча стран ОПЕК+ в пятницу завершилась, переговоры продолжатся в понедельник, 5 июля, в 16:00 мск, говорится в сообщении секретариата. Ранее источник ТАСС в ОПЕК сообщал, что переговоры было решено отложить на пару дней по предложению России.В источнике

С чего всё началось

Источник: почти все члены мониторинга ОПЕК+ поддержали позицию ОАЭ о пересмотре квот

На встрече 1 июля страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении смягчений по сокращению добычи нефти, так как не все члены были согласны с предлагаемыми квотами.
ТАССвчера в 07:38

Подробнее о событии

Иран сообщил о разногласиях между некоторыми членами ОПЕК+

Интерфакс17:01

Не договорились по нефти: Стало известно о разногласиях в альянсе ОПЕК+

Царьград1 июля в 14:58

Секретариат ОПЕК подтвердил перенос переговоров ОПЕК+ на 5 июля

ТАССвчера в 16:48

Министры ОПЕК+ не смогли договориться по будущему сделки

ПРАЙМвчера в 16:07

Saxo Bank уверен в успехе переговоров ОПЕК+

Нефтегазовая вертикальвчера в 10:57

ОПЕК+ продолжит договариваться в понедельник

OilCapital.ruвчера в 16:29

Добывать больше или потерпеть: в ОПЕК+ не могут договориться

Евразия Daily1 июля в 14:34
Интересное

На Евро-2020 состоялось больше автоголов, чем за всю историю ЧЕ

На Евро-2020, который является 16-м в истории чемпионатом Европы, уже было зафиксировано десять автоголов, что на один больше чем за 15 предыдущих розыгрышей турнира, когда суммарно футболисты девять раз поражали свои ворота.
RT на русскомвчера в 13:16

Динамичные битвы с монстрами на фоне взрывов в анонсирующем трейлере экшена Project Relic для PlayStation, Xbox и ПК

Состоящая из девяти сотрудников корейская инди-студия Project Cloud Games анонсировала для ПК и консолей многопользовательский экшен под названием Project Relic, представив дебютный трейлер с геймплейными кадрами финального прототипа.
Gamemag.ruвчера в 08:58

Apple выпустила обновление iOS 14.7 и iPadOS beta 4 для разработчиков

Большинство пользователей надеялись, что компания Apple выпустит финальную версию программного обеспечения iOS 14.7 и iPadOS 14.7, но Apple решили выпустить четвертую бета-версию, которая стала доступной для зарегистрированных разработчиков.
Megaobzor.com30 июня в 04:06

Водителям в России перечислили изменения с 1 июля 2021 года

С началом второго полугодия в России произошло много изменений, которые так или иначе затронут большинство автовладельцев — измененный порядок регистрации тюнинга, ввоза автомобилей и новое информирование об отзывах машин, сообщает Autonews.
SpeedMe1 июля в 04:32

Этот день в календаре. 1 июля

1 июля 1661 года на эстляндской мызе Кярди (в русской традиции — Кардис) между Ревелем (ныне Таллин) и Дерптом (ныне Тарту) был подписан крайне невыгодный для Московского государства договор о «вечном мире» со Швецией.
ИА ЯСИА30 июня в 18:30