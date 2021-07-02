На Евро-2020 состоялось больше автоголов, чем за всю историю ЧЕ

На Евро-2020, который является 16-м в истории чемпионатом Европы, уже было зафиксировано десять автоголов, что на один больше чем за 15 предыдущих розыгрышей турнира, когда суммарно футболисты девять раз поражали свои ворота.