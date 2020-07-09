Китайский телеканал CGTN со ссылкой на источники сообщил, что власти Южной Кореи обнаружили тело ранее пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна. При этом южнокорейская полиция опровергает данную информацию. Ее не подтверждает и агентство Yonhap, по данным которого поиски градоначальника продолжаются.

Полиция не подтверждает смерть мэра Сеула Пак Вон Суна

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