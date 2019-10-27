Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года. Мини-шаттл проводил военные эксперименты, сообщили в Военно-вооруженных силах США. Челнок разработан компанией Boeing.

Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе

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