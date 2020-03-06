Энергетика

РБКРБКСекретный экспорт России составил более $55 млрд

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В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
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"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
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Переговоры в формате тет-а-тет между лидерами России и Турции длились почти три часа, однако детали их не разглашаются, пишет Regnum.
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Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов

Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
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Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

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В своей записи российский сенатор заметил, что переговоры Путина и Эрдогана по Сирии подтвердили, что Россия и Турция являются главными странами, от которых зависит будущее сирийского государства.
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Тела молодого человека и девушки найдены в квартире на западе Москвы

Мертвые парень и девушка обнаружены в квартире на западе столицы. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
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Газета.Ru 14:33
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в эпидемии коронавируса виновата «утечка» из китайской лаборатории.
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МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова

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Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
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Зеленский отказался пожать руку раскритиковавшему его депутату

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В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
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