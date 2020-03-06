Энергетика
РБКСекретный экспорт России составил более $55 млрд
В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
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Комментарии
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Экономика
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Общество
В Великобритании зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первая смерть от заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксирована в Великобритании.
Общество
ВЦИОМ назвал долю знающих о голосовании по Конституции россиян
К 3 марта информированность россиян о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию выросла до 83%.
Экономика
Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Политика
Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины
Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку.
Авто
General Motors представил платформу для электрокаров
Компания General Motors представила модульную платформу, а также батарейную систему для будущих электромобилей.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Политика
ВЦИОМ: идея женщины в политике стала менее популярна в России
"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
Армия и оружие
Подведены итоги трехчасовых переговоров Путина и Эрдогана тет-а-тет
Переговоры в формате тет-а-тет между лидерами России и Турции длились почти три часа, однако детали их не разглашаются, пишет Regnum.
Политика
Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов
Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25
Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Общество
В Италии жертвами коронавируса стали 148 человек
Число умерших от коронавируса нового типа в Италии достигло 148 человек, инфицированных - 3286.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Политика
Пушков считает, что переговоры Путина и Эрдогана по Сирии оставили США на обочине процесса
В своей записи российский сенатор заметил, что переговоры Путина и Эрдогана по Сирии подтвердили, что Россия и Турция являются главными странами, от которых зависит будущее сирийского государства.
Происшествия
Тела молодого человека и девушки найдены в квартире на западе Москвы
Мертвые парень и девушка обнаружены в квартире на западе столицы. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек
Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
Общество
Украина обвинила Китай в утечке коронавируса из лаборатории
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в эпидемии коронавируса виновата «утечка» из китайской лаборатории.
Биатлон
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.