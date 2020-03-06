В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.

Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Экономика Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Политика ВЦИОМ: идея женщины в политике стала менее популярна в России "Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.

Происшествия На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.

Биатлон МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".