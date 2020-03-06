Экономика
Газета.RuСумма секретного экспорта в России составила $55 миллиардов
Секретный экспорт в 2019 году сократился на 13%. В 2018 году сумма тайно вывезенных товаров составляла $63,8 млрд. Ранее стало известно, что продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.
Читать в источнике
Оценить345
с чего всё началось
В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Шоу-бизнес
Манукян платит за ужин с Бузовой по 80 тысяч
Давид Манукян в YouTube-шоу «Алена, блин!» поделился самым сокровенным и рассказал, как он покорял сердце Ольги Бузовой.
Политика
В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Происшествия
В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова
В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Политика
Эрдоган назвал сроки начала развертывания ЗРС С-400
Развертывание зенитных ракетных систем С-400 начнется в апреле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Михаила Ефремова не пустили на борт самолета
В петербуржском аэропорту Пулково заслуженного артиста России Михаила Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании airBaltic, выполнявшего рейс в Ригу.
Финансы
Российский рынок акций падает, обновляя многомесячные минимумы
Российский рынок акций падает, обновляя многомесячные минимумы на фоне обвала мировых рынков.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы
Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
Происшествия
Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Гаджеты
Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2
В Сети опубликовали снимки нового непредставленного смартфона Oppo Find X2, который сможет существенно опередить ближайших конкурентов.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Энергетика
Стало известно о намерении России обвалить цены на нефть
Москва отклонила все предложения и согласна только продлить действующее соглашение об ограничении на второй квартал, даже если результат встречи обвалит стоимость нефти.
Футбол
Фернандеш и Обамеянг поспорят за звание лучшего игрока АПЛ в феврале
Сегодня, 6 марта пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам февраля.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Экономика
Кудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса
В первом случае, прогнозируют эксперты, рост мировой экономики затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м.
Транспорт
Utair из-за коронавируса сократила число рейсов из Москвы в Милан
Авиакомпания Utair объявила о временном сокращении числа рейсов между Москвой и Миланом.
Общество
В Москве ввели особый режим по коронавирусу
1. Мэр Москвы ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса Документ опубликован на сайте мэра столицы.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
Валентина Матвиенко рассказала, как она бережётся от коронавируса
Россию эпидемия коронавируса по большому счёту не коснулась — в том числе благодаря правильным и своевременно принятым профилактическим мерам.
Здоровье
Онкологи Москвы перепроверят поставленные в регионах диагнозы детей
«Регионы и сегодня могут отправлять к нам биоматериал, но вся логистика и процедура оплачивается либо родителями детей, либо нашими совместными усилиями с региональными организациями ОМС», — пояснил изданию замгендиректора НМИЦ Алексей Масчан.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Здоровье
На Украине девять человек проверяют на коронавирус COVID-2019
На Украине зафиксированы девять подозрений на заражение коронавирусом COVID-2019, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
Общество
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Общество
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.