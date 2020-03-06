Экономика

Газета.RuГазета.RuСумма секретного экспорта в России составила $55 миллиардов

Секретный экспорт в 2019 году сократился на 13%. В 2018 году сумма тайно вывезенных товаров составляла $63,8 млрд. Ранее стало известно, что продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.
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Секретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
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