Экономика

РБКРБКСекретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд. Засекреченный экспорт в 2019 году составил 13% общего экспорта российских товаров ($422,8 млрд).
Читать в источнике
Комментировать243
с чего всё началось

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Секретный экспорт России превысил 55 млрд долларов. Среди товаров — газ, оружие и космические аппараты

URA.Ru02:10

СМИ: Секретный экспорт России сократился на 13%

Росбалтвчера в 16:20

Стала известна сумма секретного экспорта из России

НТВ01:03

Раскрыта сумма секретного экспорта из России

Lenta.ruвчера в 21:11

Секретный экспорт из России сократился на 13%

Коммерсантъвчера в 20:49

РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов

РИА Новости01:16

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Общество

Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль

Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
РИА Новости 04:54
Общество

Сын Высоцкого не оценил рекламу ФБР с портретом отца

Актер Никита Высоцкий прокомментировал решение ФБР использовать в рекламе портрет его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя".
Газета.Ru 03:40
Гаджеты

Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2

Rusargument вчера в 03:54
Общество

Первое появление Меган Маркл в Лондоне без королевского титула высмеяли в сети

Внешний вид Меган Маркл во время первого появления в Лондоне без королевского титула высмеяли в сети. Ее фотографии публикует Daily Mail.
Lenta.ru 05:14
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Газета.Ru 05:11
Происшествия

Террорист-смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

Известия 06:18
Культура

Создатель «Чернобыля» снимет сериал по игре The Last of Us

Продюсеры телеканала HBO и Sony Pictures Television вместе создадут сериал по знаменитой видеоигре The Last of Us.
УтроNews 04:52
Энергетика

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

В пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.
Интерфакс 05:53
Здоровье

В Петербурге подтвердили первый случай коронавируса

Предварительные тесты показали, что симптомы вызвал коронавирус COVID-19, это подтвердили в лаборатории в Новосибирске.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 06:01
Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Известия 05:21
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем вчера в 09:03
Политика

Путин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии

Обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе требует прямого разговора Москвы и Анкары.
РБК вчера в 07:13
Происшествия

ФСБ и СК выявили исчезновение 3 млрд рублей «оборонных» средств

Масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннической схемы по хищению средств, выделенных на нужды оборонного комплекса, провели сотрудники ФСБ России и Следственного комитета РФ.
Российская газета 06:04
Наука

Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга

Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
OAnews 00:59
Общество

Иран заявил о рекордном росте числа случаев заражения коронавирусом

Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN заявил, что в стране зафиксирован рекордный рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:21
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Политика

МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США

Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.
РБК 05:57
Политика

Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом

Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию.
Lenta.ru 05:52
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
Футбол

Самедов рассказал, как отказался от карьеры в Европе

РИА Новости 06:20
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Вечерний курьер 05:52
Политика

Путин и лидеры думских фракций не обсуждали досрочные выборы в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи главы государства Владимира Путина и лидеров думских фракций не поднимался вопрос о возможности досрочных выборов в нижнюю палату российского парламента.
RT на русском вчера в 17:30
Происшествия

Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой

Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.
Российская газета 02:49
Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Российская газета 05:54
Политика

Эрдоган: ЗРС С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле

ТК Звезда 06:23
Здоровье

Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы

Privet-Rostov.ru вчера в 23:54
Финансы

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ после дубля

Piter.tv 03:27
Наука

Придуман новый способ укрепить высотные здания на основе отходов

Naked Science 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное