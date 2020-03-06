Экономика

РБКРБКСекретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд. Засекреченный экспорт в 2019 году составил 13% общего экспорта российских товаров ($422,8 млрд).
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с чего всё началось

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
РБКвчера в 16:00

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Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Piter.tv00:14

СМИ: Секретный экспорт России сократился на 13%

Росбалтвчера в 16:20

Секретный экспорт из России за год превысил $55 млрд

REGNUM00:22

Раскрыта сумма секретного экспорта из России

Lenta.ruвчера в 21:11

Скрытый экспорт из России сократился на 13%

Коммерсантъвчера в 20:49

Секретный экспорт России составил более $55 миллиардов

БИЗНЕС Onlineвчера в 23:49

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

РБКвчера в 16:00
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Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
РИА Новости вчера в 20:51
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В Алтайском крае двое взрослых и ребенок погибли при пожаре

РБК вчера в 23:52
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Немка Дениз Херрман победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Коммерсантъ вчера в 13:48
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Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Газета.Ru вчера в 23:31
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
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Газета.Ru вчера в 19:05
Политика

Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском вчера в 16:17
Происшествия

Под Челябинском загорелся цех пиломатериалов

Челябинск Сегодня вчера в 23:52
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Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Армия и оружие

Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20

"Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши", - указано в сообщении.
ТАСС вчера в 02:39
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой

Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.
Экспресс газета вчера в 08:53
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 17:32
Армия и оружие

Турция заявляет о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе

В МО Турции говорят о нейтрализации 21 солдата сирийских вооруженных сил. Это объявлено ответом на гибель накануне солдата ВС Турции.
Вечерний курьер вчера в 23:38
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Niletto рассказал Ивлеевой, что изменял возлюбленной с поклонницами

Пятый канал 04 марта в 23:26
Общество

В Москве ввели особый режим из-за коронавируса

В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:01
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
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Учения с участием штурмовиков Су-25СМ3 прошли в Ставропольском крае

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Общество

В Москве кремировали мужа блогера Диденко

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
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Авто

Новый BMW M3 показали в Сети на фото

Напомним, что осенью прошлого года в Сети появился снимок задней части нового BMW M3.
Тарантас Ньюс 04 марта в 04:15
Политика

ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией

Страны Евросоюза по многим причинам нуждаются в улучшении отношений с Россией и Турцией.
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Ольга Бузова стала ведущей Премии МУЗ-ТВ 2020

Несколько минут назад стало известно, что Ольга Бузова стала ведущей Премии МУЗ-ТВ 2020.
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Кино

Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью

News.ru вчера в 05:55
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Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины

Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку.
Газета.Ru вчера в 14:06
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:20
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РИА Новости вчера в 23:28
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Россиянка потеряла квартиру после оплаты ипотеки деньгами из 90-х

Жительница Воронежской области лишилась квартиры после попытки выплатить за неё ипотеку.
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Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США

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