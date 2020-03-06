Экономика

РБКРБКСекретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд. Засекреченный экспорт в 2019 году составил 13% общего экспорта российских товаров ($422,8 млрд).
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с чего всё началось

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
РБКвчера в 16:00

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Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Piter.tv00:14

Объём экспорта России по секретным статьям в 2019 году превысил $55 млрд

REGNUM00:08

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

РБКвчера в 16:00

Раскрыта сумма секретного экспорта из России

Lenta.ruвчера в 21:11

Скрытый экспорт из России сократился на 13%

Коммерсантъвчера в 20:49

СМИ: Секретный экспорт России сократился на 13%

Росбалтвчера в 16:20

Секретный экспорт России составил более $55 миллиардов

БИЗНЕС Onlineвчера в 23:49
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Политика

Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.
РБК вчера в 06:49
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича

Заявление Губерниева Журналист в своём Telegram-канале заявил, что обыски номера Логинова во время чемпионата мира в Антерсельве произошли с подачи Тихонова.
Pravda.Ru вчера в 05:08
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия

При выбросе метана в шахте «Воркутинская» погибли два человека

В ликвидации последствий ЧП участвуют 52 человека и 12 единиц техники.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Шоу-бизнес

Манукян рассказал, во сколько ему обходится один ужин с Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян состоят в отношениях уже около года. Пара живет вместе и часто отправляются в общий отдых.
Mockva.ru вчера в 19:14
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
РИА Новости вчера в 20:51
Общество

Мужчины предпочитают покупать на 8 Марта два подарка

Аналитики е-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon проанализировали более 900 тыс. заказов и 5,5 млн поисковых запросов в преддверии 8 Марта, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 22:48
Происшествия

Два взрослых и ребенок погибли при пожаре в Алтайском крае

На месте пожара были обнаружены трое погибших, в том числе ребенок. Отмечается, что погибшая девочка была в гостях у родственников.
Газета.Ru вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 04 марта в 05:03
Шоу-бизнес

Катя Гордон написала заявление на бывшего мужа

Бывший супруг Кати Гордон опубликовал компрометирующее видео, на котором Екатерина запечатлена в нетрезвом состоянии и демонстрирует неадекватное поведение.
Bimru.ru вчера в 07:33
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb вчера в 11:16
Армия и оружие

США спишут бомбардировщики B-2 Spirit

17 бомбардировщиков будут списаны уже в текущем году.
Российская газета 03 марта в 02:17
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru вчера в 02:33
Происшествия

В Хабаровском крае завершается операция «Потерянный МиГ»

Вечерний курьер вчера в 23:39
Армия и оружие

Обнародовано соглашение России и Турции по Идлибу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров зачитал текст дополнительного протокола, согласованного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Москве по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.
Lenta.ru вчера в 12:37
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Политика

Кризис беженцев: Турция направит спецназ на границу с Грецией

Международная жизнь вчера в 07:59
Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
ТАСС 04 марта в 13:45
Общество

За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек

Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Взгляд.ру 04 марта в 18:59
Политика

В правительстве России утвердили штатную численность аппарата

В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщила пресс-служба правительства.
REGNUM вчера в 23:25
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил Android 10

Xiaomi выпустила бета-версию прошивки MIUI 11 с Android 10 для Китая, но скачать новое ПО могут все желающие.
3DNews вчера в 10:04
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 04 марта в 11:27
Здоровье

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
РИА Новости вчера в 04:01
Экономика

Хакасия попросила у Госдумы финансовой помощи

Президиум Верховного совета Хакасии обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении республике дополнительной финансовой помощи.
ТАСС 04 марта в 05:43
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
Здоровье

Пациентов с подозрением на коронавирус повезут в Введенскую больницу

Вице-губернатор Олег Эргашев провел в Боткинской больнице совещание по приему пациентов, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-2019.
Мойка78 вчера в 13:56
Происшествия

Житель Калуги осуждён за оправдание терроризма в сети

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги к пяти годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 22:31
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