Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСекретный экспорт из России сократился на 13%

Секретный экспорт России в 2019 году превысил $55 млрд, следует из данных ФТС. По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Секретный экспорт в общей структуре составил 13%.
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с чего всё началось

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
РБКвчера в 16:00

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Секретный экспорт России превысил 55 млрд долларов. Среди товаров — газ, оружие и космические аппараты

URA.Ru02:10

РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов

РИА Новости01:16

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

РБКвчера в 16:00

Раскрыта сумма секретного экспорта из России

Lenta.ruвчера в 21:11

Секретный экспорт из России сократился на 13%

Коммерсантъвчера в 20:49

СМИ: Секретный экспорт России сократился на 13%

Росбалтвчера в 16:20

Стала известна сумма секретного экспорта из России

НТВ01:03
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Спорт

Трехкратный чемпион мира по плаванию Александр Макаров разбился в ДТП

ТВ Центр 00:38
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Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

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Lenta.ru 01:29
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Дзюба работает в общей группе на открытой тренировке

РИА Новости 03:58
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В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
RT на русском 02:50
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Размещение Федеральным бюро расследований США фотографии советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого на собственной рекламе в социальной сети Facebook с призывом к сотрудничеству является глупым и бестактным поступком, считает актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий.
РИА Новости 03:18
Биатлон

Дело биатлониста Логинова. МИД России выразил протест Италии

"Итальянской стороне был выражен официальный протест в связи с произведенным ранним утром 22 февраля обыском у российского биатлониста и его личного тренера на чемпионате мира по биатлону в итальянском городе Антерсельва", — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вести.Ru 03:59
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ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
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Политика

В Крыму заявление премьера Украины о поставках воды сочли провокацией

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокационным заявление премьер-министра Украины о возможности возобновления поставок днепровской воды в Крым.
РИА Новости 04:20
Общество

В США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях

Одного из менеджеров известной российской компании Group-IB в США обвинили в причастности к киберпреступлениям, в частности взломе соцсети Formspring.
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Украина продала «дочку» российского ВЭБ, нарушив запрет суда

На Украине в ходе аукциона были проданы акции «Проминвестбанка» - украинской «дочки» ВЭБ.
Expert.ru вчера в 06:57
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета 04:14
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В Петербурге на коронавирус проверяют более 60 приехавших из-за рубежа

Более 60 человек, которые приехали в Санкт-Петербург из-за границы, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина.
RT на русском 01:06
Политика

Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады

Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
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Путин заявил Эрдогану, что РФ очень дорожит отношениями с Турцией

Президент России Владимир Путин призвал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана выработать согласованную позицию по ситуации в сирийской провинции Идлиб, чтобы разрядить обстановку.
Татар-информ вчера в 07:43
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ 04 марта в 06:12
Шоу-бизнес

Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой

Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
ФАН 02:41
Происшествия

Голунова направляют на психиатрическую экспертизу

Приглашение на психиатрическую экспертизу Следственный комитет России отправил журналисту Ивану Голунову.
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Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 01:05
Общество

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

По заявлению властей, форум перенесен на неопределенное время. Он должен был пройти с 19 по 21 марта.
Политика Сегодня 02:56
Здоровье

В России провели более 51 тыс. тестов на новый коронавирус

Центры Роспотребнадзора провели более 51 тыс. лабораторных исследований на коронавирус нового типа (COVID-2019), в стране по-прежнему зафиксированы семь заболевших.
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Политика

МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
Взгляд.ру 04:27
Общество

В МВД представили алгоритм действий против кибермошенников

Если с вашего счета списались деньги, в первую очередь необходимо прекратить любые действия с сотовым телефоном, отключить его, извлечь сим-карту.
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Музыка

От России на «Евровидение» поедет группа Little Big

Сама группа была создана в 2013 году, когда блогер Илья Прусикин разместил в YouTube клип на песню Everyday I’m Drinking, высмеивающий распространенные стереотипы о России.
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Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
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Экс-сотрудника ДПС в Екатеринбурге подозревают в педофилии

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Футбол

Какой матч покажут бесплатно: расписание трансляций 21-го тура РПЛ

В очередном туре, по традиции, общедоступный телеканал "МАТЧ!" покажет бесплатно только одну игру. 8 марта 18:45 (время московское).
МК-Спорт вчера в 05:12
Общество

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Газета.Ru 04:24
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