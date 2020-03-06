Экономика
КоммерсантъСекретный экспорт из России сократился на 13%
Секретный экспорт России в 2019 году превысил $55 млрд, следует из данных ФТС. По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Секретный экспорт в общей структуре составил 13%.
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с чего всё началось
В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.РБКвчера в 16:00
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Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Общество
Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов
Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
Общество
В России предложили условия для конфискации валюты
Министерство финансов России предложило проект поправок в Уголовный кодекс, который вводит условия для конфискации валюты.
Футбол
Дзюба работает в общей группе на открытой тренировке
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Размещение Федеральным бюро расследований США фотографии советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого на собственной рекламе в социальной сети Facebook с призывом к сотрудничеству является глупым и бестактным поступком, считает актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий.
Биатлон
Дело биатлониста Логинова. МИД России выразил протест Италии
"Итальянской стороне был выражен официальный протест в связи с произведенным ранним утром 22 февраля обыском у российского биатлониста и его личного тренера на чемпионате мира по биатлону в итальянском городе Антерсельва", — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Политика
В Крыму заявление премьера Украины о поставках воды сочли провокацией
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокационным заявление премьер-министра Украины о возможности возобновления поставок днепровской воды в Крым.
Общество
В США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях
Одного из менеджеров известной российской компании Group-IB в США обвинили в причастности к киберпреступлениям, в частности взломе соцсети Formspring.
Экономика
Украина продала «дочку» российского ВЭБ, нарушив запрет суда
На Украине в ходе аукциона были проданы акции «Проминвестбанка» - украинской «дочки» ВЭБ.
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Происшествия
В Петербурге на коронавирус проверяют более 60 приехавших из-за рубежа
Более 60 человек, которые приехали в Санкт-Петербург из-за границы, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина.
Политика
Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады
Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
Политика
Путин заявил Эрдогану, что РФ очень дорожит отношениями с Турцией
Президент России Владимир Путин призвал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана выработать согласованную позицию по ситуации в сирийской провинции Идлиб, чтобы разрядить обстановку.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Шоу-бизнес
Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
Происшествия
Голунова направляют на психиатрическую экспертизу
Приглашение на психиатрическую экспертизу Следственный комитет России отправил журналисту Ивану Голунову.
Происшествия
В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона
В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Общество
Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса
По заявлению властей, форум перенесен на неопределенное время. Он должен был пройти с 19 по 21 марта.
Здоровье
В России провели более 51 тыс. тестов на новый коронавирус
Центры Роспотребнадзора провели более 51 тыс. лабораторных исследований на коронавирус нового типа (COVID-2019), в стране по-прежнему зафиксированы семь заболевших.
Политика
МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
Общество
В МВД представили алгоритм действий против кибермошенников
Если с вашего счета списались деньги, в первую очередь необходимо прекратить любые действия с сотовым телефоном, отключить его, извлечь сим-карту.
Музыка
От России на «Евровидение» поедет группа Little Big
Сама группа была создана в 2013 году, когда блогер Илья Прусикин разместил в YouTube клип на песню Everyday I’m Drinking, высмеивающий распространенные стереотипы о России.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Футбол
Какой матч покажут бесплатно: расписание трансляций 21-го тура РПЛ
В очередном туре, по традиции, общедоступный телеканал "МАТЧ!" покажет бесплатно только одну игру. 8 марта 18:45 (время московское).
Общество
В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.