Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.

с чего всё началось

Секретный экспорт из России в 2019 году составил 13 процентов от общей структуры. В численном выражении этот показатель равен более чем 55 миллиардам долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

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