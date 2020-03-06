Экономика
Москва 24Секретный экспорт в России сократился
Секретный экспорт из России в 2019 году составил 13 процентов от общей структуры. В численном выражении этот показатель равен более чем 55 миллиардам долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Читать в источнике
Оценить358
с чего всё началось
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.РБК05 марта в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Политика
Климкин рассказал о «катастрофе» для Киева в День Победы
Украине необходимо, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию в День Победы, предварительно заехали в Киев, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин в интервью порталу "Обозреватель".
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Общество
В России выявили три новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира.
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Футбол
Парма — СПАЛ 0:0 (Перерыв)
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поддержал призыв Ассоциации игроков приостановить Серию A на некоторое время из-за вспышки коронавируса.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Соблюдение режима самоизоляции отслеживается с помощью видеонаблюдения, если человек его нарушит, его поместят в обсерватор (временное учреждение для наблюдения за потенциальными больными).
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Фигурное катание
Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла юниорский чемпионат мира.
Армия и оружие
На Украине намерены усилить флот списанными кораблями ВМС США
Списанные военные корабли ВМС США станут единственным средством усиления украинского флота, которое позволит изменить баланс сил на Черном море, заявил украинский военный эксперт, замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
Общество
В регионах России зафиксировали наступление летней погоды
В Краснодарском крае и Ростовской области зафиксировали наступление летней погоды.
Общество
Москва из-за коронавируса закупила лекарства на ₽100 млн
Департамент здравоохранения Москвы закупил около 30 наименований лекарств на сумму более 100 млн руб. для борьбы с коронавирусом, следует из материалов мэрии, с которыми ознакомился РБК.
Гаджеты
Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
Происшествия
В Казахстане сошел с рельсов и опрокинулся поезд из Саратова
Вчера вечером в Казахстане сошел с рельсов поезд, следовавший из Саратова в Астрахань. Об этом сообщает портал "Tengrinews".
Футбол
«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины по футболу
«Бока Хуниорс» обыграла клуб «Химнасия и Эсгрима» со счетом 1:0 в матче заключительного тура чемпионата Аргентины по футболу, передает ТАСС.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Происшествия
Число погибших при пожаре в жилом доме в Удмуртии увеличилось до трех
Число жертв пожара в двухэтажном доме в Игринском районе Удмуртии увеличилось до трех человек, а количество пострадавших - до девяти.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Происшествия
Микрорайон остался без электричества в Воронеже из-за аварии
В Железнодорожном районе Воронежа вечером в субботу, 7 марта, из-за аварии на ЛЭП без электричества остались жители 20 многоквартирных домов по ул. Минская.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»
Армия и оружие
На переговорах с Путиным Эрдогану сделали грозный намек
В минувшую пятницу Эрдоган сел за стол переговоров с Владимиром Путиным.
Общество
Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта
Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.