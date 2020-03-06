Экономика
РБКСекретный экспорт России составил более $55 млрд
В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
Читать в источнике
Оценить347
с чего всё началось
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Общество
Минобороны показало уникальные фото жен советских полководцев
Министерство обороны в честь Международного женского дня опубликовало уникальные фотографии жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Армия и оружие
В России введут запрет на производство и перепродажу списанного оружия
О законодательных изменениях в части оборота оружия в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикацию «ложных и клеветнических» сообщений о том, что Трамп добивался помощи России в выборах 2020 года, передает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.
Политика
ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией
Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Общество
В Западной Германии установят первый памятник Ленину
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Финансы
Курс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей.
Общество
Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ
Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
Общество
В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Авто
На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada
На предприятии начали собирать Lada Largus, Vesta и XRay, на которые даже назвали стоимость.
Наука
Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга
Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
Кино
Вышел финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду»
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду». Видео доступно в дублированной версии на русском языке.
Здоровье
Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки
По словам Мясникова, раньше в России никто не считал калории.
Космос
На Марсе выявили возможные следы органики
На Марсе обнаружили молекулы, которые, с большой долей вероятности, имеют органическое происхождение.
Шоу-бизнес
Виктория Боня стала платиновой блондинкой
Еще никогда Виктория Боня не красилась в такой светлый оттенок. На новом снимке Вика позирует с каре и совершенно ровным блондом.
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Общество
Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Русский признали в ДНР единственным государственным языком
Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) внес изменения в статью 10 конституции ДНР в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного.
Здоровье
В Колумбии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Колумбии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.
Авто
Новый внедорожник Haval H5 уже появился в России
Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки поступит в продажу 20 апреля. Этот автомобиль известен россиянам как Great Wall Hover.
Космос
Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества
Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Технологии
В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость
Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
Общество
В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.