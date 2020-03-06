Экономика

РБКРБКСекретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
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с чего всё началось

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Секретный экспорт России превысил 55 млрд долларов. Среди товаров — газ, оружие и космические аппараты

URA.Ru02:10

РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов

РИА Новости01:16

СМИ: Секретный экспорт России сократился на 13%

Росбалтвчера в 16:20

Раскрыта сумма секретного экспорта из России

Lenta.ruвчера в 21:15

Секретный экспорт из России сократился на 13%

Коммерсантъвчера в 20:49

Стала известна сумма секретного экспорта из России

НТВ01:03

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

РБКвчера в 16:00
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Культура

Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ называть его «мразью»

Газета.Ru 10:45
Общество

Минобороны показало уникальные фото жен советских полководцев

Министерство обороны в честь Международного женского дня опубликовало уникальные фотографии жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
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О законодательных изменениях в части оборота оружия в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.
Российская газета 05:55
Политика

Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией

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Политика

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Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском вчера в 14:09
Энергетика

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Lenta.ru 15:32
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Экономика

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Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Финансы

Курс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей.
Интерфакс 06:28
Общество

Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ

Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
Народные новости 01:38
Общество

В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 08:01
Авто

На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada

На предприятии начали собирать Lada Largus, Vesta и XRay, на которые даже назвали стоимость.
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Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга

Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
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Происшествия

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Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

По словам Мясникова, раньше в России никто не считал калории.
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На Марсе выявили возможные следы органики

На Марсе обнаружили молекулы, которые, с большой долей вероятности, имеют органическое происхождение.
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Еще никогда Виктория Боня не красилась в такой светлый оттенок. На новом снимке Вика позирует с каре и совершенно ровным блондом.
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Хоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»

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Общество

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Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
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Политика

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
РИА Новости 14:55
Общество

Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 09:12
Политика

Русский признали в ДНР единственным государственным языком

Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) внес изменения в статью 10 конституции ДНР в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного.
ТАСС 07:37
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В Колумбии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Колумбии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.
ФАН 15:50
Авто

Новый внедорожник Haval H5 уже появился в России

Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки поступит в продажу 20 апреля. Этот автомобиль известен россиянам как Great Wall Hover.
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Космос

Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества

Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
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В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость

Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
ТАСС вчера в 10:13
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На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

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Общество

В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Известия 13:29
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