Экономика

РБКРБКСекретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд. Засекреченный экспорт в 2019 году составил 13% общего экспорта российских товаров ($422,8 млрд).
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с чего всё началось

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
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Коммерсантъвчера в 20:49

Стала известна сумма секретного экспорта из России

НТВ01:03

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
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РИА Новости 07:45
Экономика

Для Китая прогнозируют рекордное падение торговых показателей

Ожидается резкое снижение торговых показателей Китая. Эксперты рассказывают о причинах этого и возможных сценариях развития ситуации.
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Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
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Юрий Бородавко: Большунову далеко до звездной болезни

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью РИА Новости рассказал о характере Александра Большунова и проблемах Натальи Непряевой, поделился мнением о ситуации вокруг российского спорта и раскритиковал систему терапевтических исключений.
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Южнокорейская компания Hyundai анонсировала скорый выход на российский рынок обновленного кроссовера Hyundai Creta.
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В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
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