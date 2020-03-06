Экономика

РБКРБКСекретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд. Засекреченный экспорт в 2019 году составил 13% общего экспорта российских товаров ($422,8 млрд).
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с чего всё началось

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
РБКвчера в 16:00

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РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов

РИА Новости01:16

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Lenta.ruвчера в 21:11

Стала известна сумма секретного экспорта из России

НТВ01:03

РБК: секретный экспорт России составил более $55 миллиардов

Газета.Ru01:13

Скрытый экспорт из России сократился на 13%

Коммерсантъвчера в 20:49

СМИ: Секретный экспорт России сократился на 13%

Росбалтвчера в 16:20

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

РБКвчера в 16:00
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Политика

Премьер-министр Украины поддержал введение рынка земли

Премьер-министр считает, что на Украине необходим создать цивилизованный рынок земли для последующего развития экономики, фермерства и аграро-промышленного комплекса.
REGNUM вчера в 21:47
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Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию

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Псковское агентство информации вчера в 00:15
Здоровье

Новым главврачом Боткинской больницы назначен Денис Гусев

Новым главным врачом клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина назначен Денис Гусев.
Piter.tv 01:09
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RT на русском вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
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Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

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РБК вчера в 19:06
Футбол

В «Локомотиве» назвали причину отсутствия зимних трансферов

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что главный тренер команды Юрий Семин отказался от трансферов в зимнее межсезонье.
Матч ТВ вчера в 07:24
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов

ИА Новороссия вчера в 12:18
Происшествия

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Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучший букет к 8 Марта

Российская газета 00:00
Политика

Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
ТАСС 01:35
Наука

Найден способ подавить механизм «бессмертия» раковых клеток

Ugpressa.ru вчера в 22:38
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Армия и оружие

На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»

Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.
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Политика

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РБК вчера в 06:49
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:41
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM 04 марта в 01:31
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Экономика

Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент РФ Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Республики Хакасия за 2019 год и подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи.
REGNUM 01:37
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb вчера в 11:16
Происшествия

Утопившую своих детей на Камчатке женщину признали вменяемой

Следователи Вилючинска на Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которая утопила своих детей в сентябре 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК региона.
REGNUM вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
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Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru 04 марта в 15:20
Кино

Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью

News.ru вчера в 05:55
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
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Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Газета.Ru вчера в 23:31
Политика

Киев передал список из 200 человек для нового обмена в Донбассе

Украинская сторона передала на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске список лиц для будущего обмена пленными.
Коммерсантъ 00:06
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