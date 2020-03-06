Экономика
Деловое.ТВСекретный экспорт России составил более $55 млрд
Секретный экспорт в России сократился на 13%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Секретный экспорт из России составил $55,3 млрд.
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с чего всё началось
В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.РБК05 марта в 16:00
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