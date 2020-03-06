Экономика
Ореанда-НовостиСекретный экспорт России составил более 55 миллиардов долларов
Большая часть скрытых поставок связана с трубопроводным газом, оставшуюся часть составляют боеприпасы, военная техника, воздушные суда, изотопы. В позапрошлом году подобные экспорт достиг своего рекордного уровня в 63,8 миллиарда долларов, в 2019 году упал до 55,3 миллиарда.
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с чего всё началось
В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.РБК05 марта в 16:00
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