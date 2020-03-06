Экономика
РБКСекретный экспорт России составил более $55 млрд
В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
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с чего всё началось
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.РБК05 марта в 17:00
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Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
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Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
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Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
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Из-за коронавируса перенесли премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде
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Губерниев обвинил Тихонова в проблемах биатлонистов с допингом
Журналист Дмитрий Губерниев обвинил четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в том, что из-за него у российских биатлонистов начались допинговые проблемы.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Происшествия
На заводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции
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Экономика
Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
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Футбол
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Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти после использования ВАР за игру рукой защитника басков Робена Ле Нормана.
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1 (2-й тайм)
Армия и оружие
Сирийская армия конфисковала у боевиков в Идлибе оружие из США и Турции
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Общество
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Жители сирийской деревни аль-Кузлия, расположенной в провинции Хасеке, не пустили колонну американских войск, сообщила радиостанция Sham FM.
Общество
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Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.