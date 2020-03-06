Экономика

РБКРБКСекретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
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с чего всё началось

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК05 марта в 17:00

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Раскрыта сумма секретного экспорта из России

Lenta.ru05 марта в 22:15

РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов

РИА Новости06 марта в 02:16

Стала известна сумма секретного экспорта из России

НТВ06 марта в 02:03

Сумма секретного экспорта в России составила $55 миллиардов

Газета.Ru06 марта в 04:09

Секретный экспорт из России сократился на 13%

Коммерсантъ05 марта в 21:49

СМИ: Секретный экспорт России сократился на 13%

Росбалт05 марта в 17:20

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

РБК05 марта в 17:00
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