Экономика

Москва 24Москва 24Секретный экспорт в России сократился

Секретный экспорт из России в 2019 году составил 13 процентов от общей структуры. В численном выражении этот показатель равен более чем 55 миллиардам долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
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Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК05 марта в 17:00

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Сумма секретного экспорта в России составила $55 миллиардов

Газета.Ru06 марта в 04:09

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РБК05 марта в 17:00

Стала известна сумма секретного экспорта из России

НТВ06 марта в 02:03

Раскрыта сумма секретного экспорта из России

Lenta.ru05 марта в 22:15

Секретный экспорт из России сократился на 13%

Коммерсантъ05 марта в 21:49

СМИ: Секретный экспорт России сократился на 13%

Росбалт05 марта в 17:20

РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов

РИА Новости06 марта в 02:16
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