Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВСекс-скандал: спортсмены из Бельгии изнасиловали девушку

1 фото
Известно, что против футболистов был подан иск. Отмечается, что после секс-скандала ФК отстранил от игр одного из спортсменов сроком на месяц. Другого игрока перевели в запасной состав команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Секс-скандал: спортсмены из Бельгии изнасиловали девушку

РЕН ТВ19:38

Футболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки

Вести.Ru18:32

Игроки бельгийской команды попали в секс-скандал. На клубной базе изнасиловали девушку

Спорт-Экспресс15:42

Игроки бельгийского клуба попали в секс-скандал с изнасилованием на клубной базе

Чемпионат14:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 21:02, Ашберн
Происшествия

В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

Известия 01:10
Футбол

Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов

Pravda.Ru 07:50
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые показала роскошный особняк в Лос-Анджелесе

Видео роскошного дома Анджелины Джоли появилось в Сети. Особняк располагается в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает StarHit.
Слово и Дело вчера в 22:32
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс вчера в 02:53
Шоу-бизнес

Певица Нюша возмущена упоминанием Егора Крида об их давнем романе

Звезду возмущают такие разговоры о минувших отношениях.
Территория новостей 10:00
Фигурное катание

Медведева победила на Shanghai Trophy

RT на русском 09:23
Общество

Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Известия 09:31
Общество

Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки

4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News вчера в 08:22
Политика

Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета 17:50
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания 12:30
Политика

Путин: Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:28
Общество

Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»

Lenta.ru вчера в 12:12
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Экономика

Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет

Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.
Российская газета вчера в 01:14
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания

Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:34
Армия и оружие

В ДНР солдата ВСУ приговорили к 30 годам тюрьмы

Воскобойник лишен свободы на 30 лет за ведение террористической деятельности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ДНР.
КП - Донецк вчера в 06:38
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина в роскошном свадебном платье сразила гостей

Особенное внимание стоит уделить роскошному наряду невесты. Дарья выбрала платье от дизайнера Elie Saab.
7Дней.ру 13:30
Происшествия

Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия 16:59
Гаджеты

Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 16:06
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
Культура

Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Гаджеты

Впервые в России появились смартфоны вьетнамского производителя

В городе R 07:11
Хоккей

Лукашенко выразил желание провести Олимпиаду совместно с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания II Форума регионов в Житомире рассказал, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.
iReactor 09:40
Культура

Хидео Кодзима пообещал Урганту поработать с Михалковым и Ярмольником

Телепрограмма 06:36
Космос

Землю поглотит «галактика-каннибал», заявили ученые

В курсе.ру вчера в 03:11
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.
ОК! 01 октября в 23:06
Экономика

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное