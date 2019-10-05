Происшествия
РЕН ТВСекс-скандал: спортсмены из Бельгии изнасиловали девушку
Известно, что против футболистов был подан иск. Отмечается, что после секс-скандала ФК отстранил от игр одного из спортсменов сроком на месяц. Другого игрока перевели в запасной состав команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 21:02, Ашберн
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru 07:50
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала роскошный особняк в Лос-Анджелесе
Видео роскошного дома Анджелины Джоли появилось в Сети. Особняк располагается в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает StarHit.
Слово и Дело вчера в 22:32
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Певица Нюша возмущена упоминанием Егора Крида об их давнем романе
Звезду возмущают такие разговоры о минувших отношениях.
Территория новостей 10:00
Фигурное катание
Медведева победила на Shanghai Trophy
RT на русском 09:23
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News вчера в 08:22
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета 17:50
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания 12:30
Политика
Путин: Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:28
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Lenta.ru вчера в 12:12
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Экономика
Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет
Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.
Российская газета вчера в 01:14
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:34
Армия и оружие
В ДНР солдата ВСУ приговорили к 30 годам тюрьмы
Воскобойник лишен свободы на 30 лет за ведение террористической деятельности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ДНР.
КП - Донецк вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина в роскошном свадебном платье сразила гостей
Особенное внимание стоит уделить роскошному наряду невесты. Дарья выбрала платье от дизайнера Elie Saab.
7Дней.ру 13:30
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия 16:59
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 16:06
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Хоккей
Лукашенко выразил желание провести Олимпиаду совместно с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания II Форума регионов в Житомире рассказал, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.
iReactor 09:40
Культура
Хидео Кодзима пообещал Урганту поработать с Михалковым и Ярмольником
Телепрограмма 06:36
Космос
Землю поглотит «галактика-каннибал», заявили ученые
В курсе.ру вчера в 03:11
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.
ОК! 01 октября в 23:06
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13