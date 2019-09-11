Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСеладес назначен главным тренером «Валенсии»

Экс-футболист сборной Испании Альберт Селадес назначен главным тренером "Валенсии", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Новым главным тренером «Валенсии» Черышева стал Селадес

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