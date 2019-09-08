Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руСеладес стал новым главным тренером «Валенсии»

«Валенсия» объявила о назначении Альберта Селадеса на пост главного тренера команды. Испанский клуб подписал с 41-летним специалистом контракт до 30 июня 2021 года.
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Новым главным тренером «Валенсии» Черышева стал Селадес

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