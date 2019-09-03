Футбол

Sport24.ruSport24.ruСелезнев стал игроком «Бурсаспора»

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В «Бурсаспор» Селезнев перешел на правах свободного агента. Контракт с 34-летним игроком рассчитан на один год. В прошлом сезоне Евгений Селезнев выступал за «Малагу».
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