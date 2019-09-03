Футбол
Sport24.ruСелезнев стал игроком «Бурсаспора»
В «Бурсаспор» Селезнев перешел на правах свободного агента. Контракт с 34-летним игроком рассчитан на один год. В прошлом сезоне Евгений Селезнев выступал за «Малагу».
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Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Лукашенко прокомментировал ситуацию с ДРСМД
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ведёт к новой гонке вооружений и усиливает напряжённость в Европе.
RT на русском 06:59
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Шоу-бизнес
Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына
В подписи к публикации 32-летняя звезда реалити-шоу не стала скрывать, что счастлива и наслаждается каждой минутой общения с детьми.
StarHit.ru 07:30
Политика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
RT на русском 07:13
Технологии
Bitcoin.com запустил криптовалютную биржу и конкурс
Популярный криптовалютный портал Bitcoin.com официально запустил собственную биржу, которая должна стать прямым конкурентом Binance и другим лидерам индустрии.
Crypto-news 06:35
Происшествия
Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:23
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября
В Москве введут временный запрет на продажу алкоголя и безалкогольной продукции в стеклянной таре на время празднования Дня города 7 и 8 сентября вблизи мест массовых гуляний.
Известия 05:33
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Происшествия
Рейсы UTair задержали из-за попадания птицы в самолет в Нижневартовске
В Нижневартовске птица попала в воздухозаборник самолета компании UTair.
Известия 07:30
Футбол
Защитник Брызгалов стал игроком «Факела»
Матч ТВ вчера в 18:17
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Политика
В Кремле анонсировали переговоры Путина с Додоном
РИА Новости 06:03
Армия и оружие
В Японии допустили создание КНДР трех новых типов ракет
«В запусках баллистических ракет малой дальности, которые Северная Корея проводила с мая по август, могли использоваться три новых типа ракет», — цитирует главу японского оборонного ведомства во вторник, 3 сентября, RT со ссылкой на ТАСС.
Известия 01:31
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Футбол
Медведев подвел итоги трансферного окна для «Зенита»
По словам Медведева, в «Зените» удовлетворены итогами трансферной кампании в летнее окно.
Нева Спорт 06:09
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Армия и оружие
Ростех разработал новый глушитель для стрелкового оружия
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) создал новый тип глушителя со сменным теплопоглощающим модулем.
ТАСС 06:16
Экономика
ФАС разработала проект приказа для ограничения цены на автономера
Федеральная антимонопольная служба разработала проект приказа, который ограничит стоимость автомобильных номеров.
Известия 07:43
Политика
Премьер-министром Грузии станет глава МВД
Следующим премьер-министром Грузии станет глава МВД Грузии Георгий Гахария.
REGNUM 06:13
Происшествия
На Урале предотвращено массовое убийство школьников
В Кушве (Свердловская область) предотвратили массовое убийство в школе.
URA.Ru 07:03
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
На Северном Кавказе потерпел крушение двухместный штурмовик Су-25УБ.
Lenta.ru 07:56
Гаджеты
Двухцветные Huawei P30 назвали Misty Lavender и Mystic Blue
Как сообщил индийский инсайдер Судханшу Амбхоре в Twitter, новые версии Huawei P30 производитель назвал Misty Lavender и Mystic Blue.
Goroday.ru 07:31