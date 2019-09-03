Футбол
Sport24.ruСелезнев стал игроком «Бурсаспора»
В «Бурсаспор» Селезнев перешел на правах свободного агента. Контракт с 34-летним игроком рассчитан на один год. В прошлом сезоне Евгений Селезнев выступал за «Малагу».
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Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Футбол
Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
Газета.Ru 09:13
Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
РИА Новости 07:57
Политика
Дата следующего саммита «нормандской четвёрки» не определена — Кремль
Официальный представитель Кремля уточнил, что по итогам состоявшихся в Берлине консультаций советников глав государств, окончательная дата саммита так инее была определена.
REGNUM 05:20
Кино
Скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина
Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Анатольевна Славина скончалась на 80-м году жизни.
78.ru 05:55
Наука
У детей «из пробирки» нашли изменения в ДНК
Сообщается, что речь идёт о метилировании ДНК — изменении её структуры, при котором некоторые атомы присоединяются к другим молекулам.
Life.ru 07:19
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Путин поручил до 1 октября установить минимальные оклады медиков
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября определить нормативы минимального должностного оклада медиков.
Будущее России. Национальные проекты 08:32
Происшествия
В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко
Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
Говорит Москва 07:55
Политика
Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком
15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН вчера в 23:16
Происшествия
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам
Капитан А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин 15 августа аварийно посадили самолет в кукурузном поле недалеко от Москвы.
Телеканал 360° 08:59
Происшествия
Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:23
Футбол
Траты клубов РПЛ на трансферы оказались рекордными за последние годы
Клубы российской премьер-лиги (РПЛ) потратили 234,82 миллиона евро на трансферы летом текущего года.
Lenta.ru 08:36
Общество
В Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма
Члены рабочей группы по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге исключили площадку на месте снесенной телебашни из списка возможных мест под возведение собора, передает «Екатеринбург онлайн».
РБК 05:43
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс вчера в 01:25
Кино
Барецкий продает роли в фильме «Брат-3»
Мойка78 02:16
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
В США подросток расстрелял свою семью
В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
Lenta.ru 07:05
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Peterburg2.ru 05:43
Политика
Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
Футбол
Ерохин отреагировал на переход Караваева в «Зенит»
Чемпионат 06:05
Происшествия
Рейс Utair задержали из-за попадания птицы в двигатель
В двигатель самолета авиакомпании Utair в Нижневартовске попала птица, что привело к задержке нескольких рейсов, сообщает ТАСС.
РБК 08:13
Происшествия
На юге Петербурга водитель Jaguar насмерть сбил пешехода и скрылся
Во вторник, 3 сентября, в двенадцатом часу дня на Воздухоплавательной улице автомобиль Jaguar сбил 58-летнего мужчину, вышедшего на дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Форпост Северо-Запад 07:53