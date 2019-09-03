В «Бурсаспор» Селезнев перешел на правах свободного агента. Контракт с 34-летним игроком рассчитан на один год. В прошлом сезоне Евгений Селезнев выступал за «Малагу».

Музыка Автор песни «Третье сентября» пояснил, о чем она Автор композиции «Третье сентября», которую исполнил певец Михаил Шуфутинский, композитор Игорь Николаев рассказал о смысле этой песни.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.

Происшествия С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.

Футбол «Палмейрас» уволил тренера Сколари Чемпион Бразилии "Палмейрас" расстался с главным тренером Луизом Фелипе Сколари.

Общество Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.

Авто Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.

Политика Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Здоровье В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.

Экономика Кипр досрочно погасил долг перед Россией Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.

Гаджеты BQ выпустил бюджетный смартфон с NFC и сканером отпечатков Стоимость нового смартфона не превышает 7 тыс. рублей, но при этом в нем уже есть NFC и сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели.

Общество Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан» Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Происшествия Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.

Экономика Антипинский НПЗ начал процедуру банкротства Арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение в отношении Антипинского НПЗ.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Финансы Официальный курс евро вырос до 73,2 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,06 копейки - до 73,2032 рубля, курс доллара увеличился на 28,37 копейки - до 66,9072 рубля, следует из данных Банка России.

Технологии Сеть «Перекрёсток» начала тестировать «умные» мусорные баки Сеть «Перекрёсток» начала тестировать «умные» мусорные баки, сообщает пресс-служба крупнейшего ритейлера России X5 Retail Group.

Политика Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового премьер-министра страны главу МВД, 44-летнего Георгия Гахарию.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.

Происшествия В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.