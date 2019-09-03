Футбол
Sport24.ruСелезнев стал игроком «Бурсаспора»
В «Бурсаспор» Селезнев перешел на правах свободного агента. Контракт с 34-летним игроком рассчитан на один год. В прошлом сезоне Евгений Селезнев выступал за «Малагу».
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Музыка
Автор песни «Третье сентября» пояснил, о чем она
Автор композиции «Третье сентября», которую исполнил певец Михаил Шуфутинский, композитор Игорь Николаев рассказал о смысле этой песни.
Росбалт 01:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Происшествия
В Екатеринбурге ищут насильников, надругавшихся над 20-летней девушкой
В Екатеринбурге разыскивают двоих мужчин, которые подозреваются в изнасиловании 20-летней девушки.
Европейско-Азиатские новости 05:52
Футбол
«Палмейрас» уволил тренера Сколари
Чемпион Бразилии "Палмейрас" расстался с главным тренером Луизом Фелипе Сколари.
Вести.Ru 05:39
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
В Росгвардии назвали справедливым приговор блогеру Синице
RT на русском 04:59
Политика
Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.
РБК 05:04
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Политика
Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Здоровье
В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет
В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.
Газета.Ru 05:38
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Теннис
Первая ракетка мира Осака восхитилась поведением Медведева на US Open
Первая ракетка мира японка Наоми Осака поддержала россиянина Даниила Медведева.
Sport24.ru 04:30
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Гаджеты
BQ выпустил бюджетный смартфон с NFC и сканером отпечатков
Стоимость нового смартфона не превышает 7 тыс. рублей, но при этом в нем уже есть NFC и сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели.
Astera 03:47
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Взгляд.ру 01 сентября в 14:30
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Экономика
Антипинский НПЗ начал процедуру банкротства
Арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение в отношении Антипинского НПЗ.
РБК 06:13
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Финансы
Официальный курс евро вырос до 73,2 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,06 копейки - до 73,2032 рубля, курс доллара увеличился на 28,37 копейки - до 66,9072 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:24
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Технологии
Сеть «Перекрёсток» начала тестировать «умные» мусорные баки
Сеть «Перекрёсток» начала тестировать «умные» мусорные баки, сообщает пресс-служба крупнейшего ритейлера России X5 Retail Group.
Retailer.ru 05:09
Политика
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового премьер-министра страны главу МВД, 44-летнего Георгия Гахарию.
Коммерсантъ 05:24
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Происшествия
В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга
Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Политика
В Общественной палате призвали чиновников не приравнивать себя к госсимволам
Очень многие представители общественности поддерживают этот закон именно потому, что он охраняет общественные интересы, интересы гражданского общества.
Взгляд.ру 05:42