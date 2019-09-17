Футбол
Матч ТВСелихов перенес операцию на ахилле
Вратарь «Спартака» Александр Селихов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии. Об этом сообщил сам футболист, опубликовав фото перебинтованной ноги в своем Instagram.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Футбол
Лион — Зенит 1:1 (2-й тайм)
Вести.Ru 13:45
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 04:11
Политика
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru 08:34
Происшествия
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
ФСБ России задержала больше 80 граждан КНДР и шхуны для ловли рыбы за браконьерство.
Газета.Ru 13:53
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Армия и оружие
ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",- заявила пресс-служба ВВС, снабдив сообщение в аккаунте Twitter фотографией с изображением Ту-160 в воздухе.
РИА Новости 12:15
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Политика
Аксенов потребовал прекратить разговоры о переименовании Крыма
Обсуждение инициативы таврических греков по переименованию Крыма в Тавриду не являются приоритетными на данном этапе жизни полуострова, важнее его развитие во всех сферах – пояснил глава российского региона Сергей Аксенов.
Газета.Ru 14:08
Политика
В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
РИА Новости 05:52
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс вчера в 03:21
Экономика
В Кремле не стали комментировать сообщения о льготах «Роснефти»
Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Хоккей
«Автомобилист» победил в овертайме «Авангард» в матче КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в овертайме омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:47
Политика
Российский лайнер МС-21 совершил первый международный полет
17.09.19 Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет.
Портал Поиск 01:56
Общество
39 священников выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Священники приводят в пример уголовное дело в отношении осужденного Константина Котова, который «не совершая никаких насильственных действий ни в отношении представителей власти, ни других граждан, был подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию».
Snob.ru 13:49
Авто
Skoda представила обновлённый Skoda Rapid
Под капотом Skoda Rapid расположится 1,5-литровый атмосферный агрегат с отдачей в 110 л.с. мощности и 150 Нм крутящего момента.
SpeedMe 12:10
Политика
Эдвард Сноуден рассказал о своей тайной свадьбе в России
MOS.news 14 сентября в 09:41
Общество
Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах
Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.
ТАСС 06:25
Здоровье
В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов
В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения.
РИА Новости 12:17
Общество
Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее
Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47
Армия и оружие
США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru 12:45
Политика
Профессор Меркель объяснил законность отделения Крыма от Украины
Профессор Меркель объяснил законность отделения Крыма от Украины.
ФАН 04:17
Спорт
Из-за дисквалификации Васильевой Россия потеряла квоту
Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года.
Спорт-Экспресс 11:33
Политика
Зюганов обсудит с Путиным выборы и информационные атаки на Левченко
Господин Ющенко заявил, что, по его информации, встречу пока не отменяли и, скорее всего, она состоится во второй половине дня.
Коммерсантъ 08:02
Здоровье
В России некомпетентных врачей начнут штрафовать
Законопроект о штрафах для врачей в Совете Федерации начнут обсуждать в конце этого месяца. Его подготовили в Министерстве здравоохранения.
UfacityNews.ru 03:06
Авто
Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31