Футбол

Матч ТВМатч ТВСелихов перенес операцию на ахилле

Вратарь «Спартака» Александр Селихов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии. Об этом сообщил сам футболист, опубликовав фото перебинтованной ноги в своем Instagram.
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Селихов после операции предложил всем вспомнить известную фразу Евсеева

Спорт-Экспресс12:55

Селихов перенес операцию на ахилле

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Селихов напомнил недоброжелателям знаменитую фразу Евсеева

Чемпионат13:17

Селихов перенёс операцию

Евро-футбол.ру11:19

«Кто думает, что я сдался, вспомните известную фразу Вадима Евсеева». Селихов перенес операцию на ахилле

Sportbox.RU11:24

Селихов успешно перенес операцию по поводу травмы ахилла

РИА Новости13:46

Селихов – после операции на ахилле: «Кто думает, что я сдался, вспомните известную фразу Евсеева, она вам»

Бомбардир.ру13:26
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Футбол

Лион — Зенит 1:1 (2-й тайм)

Вести.Ru 13:45
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 04:11
Политика

Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru 08:34
Происшествия

ФСБ задержала более 80 граждан КНДР за браконьерство в Японском море

ФСБ России задержала больше 80 граждан КНДР и шхуны для ловли рыбы за браконьерство.
Газета.Ru 13:53
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Армия и оружие

ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",- заявила пресс-служба ВВС, снабдив сообщение в аккаунте Twitter фотографией с изображением Ту-160 в воздухе.
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Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Происшествия

Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Политика

Аксенов потребовал прекратить разговоры о переименовании Крыма

Обсуждение инициативы таврических греков по переименованию Крыма в Тавриду не являются приоритетными на данном этапе жизни полуострова, важнее его развитие во всех сферах – пояснил глава российского региона Сергей Аксенов.
Газета.Ru 14:08
Политика

В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова

РИА Новости 05:52
Экономика

Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс вчера в 03:21
Экономика

В Кремле не стали комментировать сообщения о льготах «Роснефти»

Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Происшествия

Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии

Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
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Хоккей

«Автомобилист» победил в овертайме «Авангард» в матче КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в овертайме омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:47
Политика

Российский лайнер МС-21 совершил первый международный полет

17.09.19 Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет.
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Общество

39 священников выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Священники приводят в пример уголовное дело в отношении осужденного Константина Котова, который «не совершая никаких насильственных действий ни в отношении представителей власти, ни других граждан, был подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию».
Snob.ru 13:49
Авто

Skoda представила обновлённый Skoda Rapid

Под капотом Skoda Rapid расположится 1,5-литровый атмосферный агрегат с отдачей в 110 л.с. мощности и 150 Нм крутящего момента.
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Эдвард Сноуден рассказал о своей тайной свадьбе в России

MOS.news 14 сентября в 09:41
Общество

Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах

Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.
ТАСС 06:25
Здоровье

В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов

В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения.
РИА Новости 12:17
Общество

Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее

Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47
Армия и оружие

США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию

Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru 12:45
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Профессор Меркель объяснил законность отделения Крыма от Украины

Профессор Меркель объяснил законность отделения Крыма от Украины.
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Из-за дисквалификации Васильевой Россия потеряла квоту

Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года.
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Зюганов обсудит с Путиным выборы и информационные атаки на Левченко

Господин Ющенко заявил, что, по его информации, встречу пока не отменяли и, скорее всего, она состоится во второй половине дня.
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В России некомпетентных врачей начнут штрафовать

Законопроект о штрафах для врачей в Совете Федерации начнут обсуждать в конце этого месяца. Его подготовили в Министерстве здравоохранения.
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Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность

Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
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