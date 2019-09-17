Футбол

Матч ТВМатч ТВСелихов перенес операцию на ахилле

Вратарь «Спартака» Александр Селихов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии. Об этом сообщил сам футболист, опубликовав фото перебинтованной ноги в своем Instagram.
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Селихов после операции предложил всем вспомнить известную фразу Евсеева

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Селихов – после операции на ахилле: «Кто думает, что я сдался, вспомните известную фразу Евсеева, она вам»

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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 15:46, Вашингтон
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