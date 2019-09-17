Футбол

Матч ТВМатч ТВСелихов перенес операцию на ахилле

Вратарь «Спартака» Александр Селихов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии. Об этом сообщил сам футболист, опубликовав фото перебинтованной ноги в своем Instagram.
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Селихов после операции предложил всем вспомнить известную фразу Евсеева

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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:19, Вашингтон
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
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Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp

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