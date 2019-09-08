Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСелихов получил травму на тренировке «Спартака»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.
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Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке «Спартака»

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