Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСелихов получил травму на тренировке «Спартака»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.
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Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке «Спартака»

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Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке

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Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке «Спартака»

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Селихов получил травму на тренировке «Спартака»

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Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон поговорили по телефону.
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Хавбек «Челси» и сборной Англии Дринкуотер был избит в ночном клубе

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МИД Украины выразил протест по поводу проведения выборов в Крыму.
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Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) решил не публиковать данные экзит-полов на выборах в Мосгордуму, объяснив это тем, что большое количество людей отказались от ответа.
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После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.
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