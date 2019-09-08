Футбол
Soccer.ruСелихов получил травму на тренировке «Спартака»
Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.
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Политика
Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Политика
Явка на выборах в Челябинской области превысила 40%
В Челябинской области явка на выборах, которые проходили 8 сентября, по данным облизбиркома на 19:30, составила 42,35%.
Znak.com 11:33
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Газета.Ru 14:25
Шоу-бизнес
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
Экспресс газета 08:21
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки первых 0,1% протоколов.
Известия 14:20
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
Континент Сибирь Online 10:45
Политика
Путин и Макрон обсудили шаги по Украине
Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон поговорили по телефону.
BFM.ru 13:09
Здоровье
Специалисты рассказали об опасности народной медицины
Методы народной медицины пользуются до сих пор, но, как уверяют врачи, эти методы могут навредить.
MedikForum.ru 07:10
Политика
Избирательные участки закрылись в России в единый день голосования
Избирательные участки в единый день голосования в России закрылись в 20.00.
ФАН 13:00
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
МИД Украины протестует против выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест по поводу проведения выборов в Крыму.
Петербургский дневник 11:43
Политика
Фонд развития гражданского общества решил не публиковать данные экзит-полов по Мосгордуме
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) решил не публиковать данные экзит-полов на выборах в Мосгордуму, объяснив это тем, что большое количество людей отказались от ответа.
Коммерсантъ 13:57
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из клетки после победы над Пуарье
Российский боец смешанных боевых искусств, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, одержав победу в бою против американского спортсмена Дастина Порье, выпрыгнул из октагона и бросился к президенту UFC Дэйне Уайту.
Журналистская правда 02:45
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Происшествия
В Москве полиция задержала пенсионерку за поджог квартиры
"Сотрудники полиции задержали пенсионерку 1958 года, которая 6 сентября, находясь в квартире по адресу: Каширское шоссе, 50, после совместного распития спиртных напитков со своими друзьями поссорилась с ними и, дождавшись, пока они уснут, совершила поджог одеял в двух комнатах, а затем скрылась", - сообщили в ведомстве.
ТАСС 02:37
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.
Говорит Москва 09:27
Политика
Депутат Михаил Романов ответил на обвинения Эллы Памфиловой
Депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю и регламенту Михаил Романов прокомментировал «ПД» заявление главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой о противозаконном применении им админресурса на выборах в Петербурге.
Петербургский дневник 12:47
Экономика
Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов
Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.
REGNUM вчера в 10:18