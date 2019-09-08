Футбол
Soccer.ruСелихов получил травму на тренировке «Спартака»
Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.
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Здоровье
Врачи рассказали о внешних признаках проблем с печенью
По их данным, о проблемах с печенью у человека могут указать желтизна кожи с клер глаз.
REGNUM вчера в 01:31
Политика
Артамонов побеждает на выборах главы Липецкой области
ФАН вчера в 23:39
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Теннис
Надаль прокомментировал победу над Медведевым
Газета.Ru вчера в 23:11
Политика
Старовойт победил на выборах губернатора Курской области
Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.
Политика Сегодня вчера в 22:42
Политика
Пентагон призвал Россию вести себя как «нормальная страна»
Южный Федеральный вчера в 02:36
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости вчера в 06:28
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 20:58
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий 07 сентября в 12:08
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,66%
Интерфакс вчера в 22:46
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости вчера в 08:36
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Происшествия
В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:24
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru вчера в 11:25
Происшествия
Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии
Полиция в Словакии 8 сентября получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка.
Известия вчера в 18:43
Происшествия
Самолет в «Шереметьево» прервал вылет из-за задымления в двигателе
REGNUM вчера в 14:03
Финансы
Банк России снова снизил ключевую ставку
Центробанк второй раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора.
АМИТЕЛ 06 сентября в 07:56
Политика
В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба
Аргументы и Факты вчера в 23:57
Политика
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин вынужден вручную руководить ситуацией в Иркутской области, пострадавшей от паводка.
РЕН ТВ вчера в 10:51
Армия и оружие
В Ленинградской области завершились учения военной авиации
Подошли к концу тактические учения бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО.
Online47.ru вчера в 18:57
Политика
Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его ошибочно Ельциным.
Газета.Ru вчера в 12:38
Авто
Трёхдверный Cadillac Escalade показали на рендерах
Дизайнер Абимелек Ареллано показал свое видение внедорожника Cadillac Escalade, лишенного задних дверей.
Picsnews.net вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Игорь Крутой встретился с первой любовью спустя почти полвека
Ирина Понаровская показала татуировки и заявила, что собирает группу Слова Татьяны подтвердил и 65-летний Игорь Крутой, который объяснил несостоявшийся брак нелепым стечением обстоятельств.
Пятый канал вчера в 15:48
Происшествия
Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате
Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru вчера в 15:48
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 16:45
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета вчера в 15:48
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru вчера в 16:51