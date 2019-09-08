Футбол
Soccer.ruСелихов получил травму на тренировке «Спартака»
Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.
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Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Интернет
Google Maps подозревают в поддержке противников абортов
Если организации, выступающие против абортов, выберут категорию «женская консультация» - то такое обстоятельство с легкостью приведет к путанице.
ГЛАС.RU 15:52
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Причиной стало положение в Конституции Украины, не дающее такой возможности. Ополченца допросили, но от сделки со следствием он отказался.
BFM.ru 12:51
Происшествия
Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии
Полиция в Словакии 8 сентября получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка.
Известия 18:43
Шоу-бизнес
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
Экспресс газета 08:21
Политика
Эмира Кувейта госпитализировали в США
В США госпитализирован эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах для проведения медицинского обследования.
News.ru 13:50
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Интернет
Huawei отгрузила 200 млн единиц мобильных модемов с LTE
На мировом рынке китайская компания уже отгрузила 200 млн мобильных модемов.
Astera 10:05
Хоккей
«Монреаль» не планирует возвращать Маркова
Генменеджер "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен сообщил,ч то канадский клуб не будет возвращать 40-летнего защитника Андрея Маркова .
Sport.ru 18:59
Футбол
Кикнадзе: Мурило — бизнес-проект с расчётом на продажу через 2-3 года
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, зачем клуб приобрёл защитника Мурило Серкейру.
Чемпионат 17:00
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выполнила три четверных прыжка в одной программе
Российская фигуристка Александра Трусова выполнила три четвертных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах сборной РФ.
Life.ru 17:10
Футбол
«Зенит» выиграл у «Сочи» в товарищеском матче
Sport24.ru 08:57
Авто
В Норвегии планируют перейти на электрокары
В прошлом году почти треть реализованных авто в Норвегии составили электрические автомобили.
SpeedMe 11:39
Технологии
В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия 18:35
Транспорт
Платунинговый путь: караваны беспилотных фур запустят по России
Межведомственная рабочая группа «Автонет» намерена запустить в России платунинг — движение беспилотного каравана грузовиков по федеральным трассам страны.
Известия 17:02
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета 12:56
Политика
В Крыму раскритиковали отказ Грузии признать выборы на полуострове
МИД Грузии назвал выборы в Крыму «незаконными», отказавшись от их признания.
RT на русском 18:09
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» может сыграть темнокожая актриса
Образ Женщины-Кошки в новом фильме Мэтта Ривза о «Бэтмене» может воплотить темнокожая актриса.
Культуромания 09:22