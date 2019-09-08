Футбол
Soccer.ruСелихов получил травму на тренировке «Спартака»
Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:20, Вашингтон
Политика
В «Единой России» заявили о большинстве мандатов в 11 заксобраниях
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что по итогам выборов 8 сентября партия получает большинство депутатских мандатов в 11 законодательных собраниях регионов РФ из 12.
Российская газета 16:09
Общество
Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге
Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».
Политика Сегодня 15:55
Единоборства
Боец Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
Спортсмен опередил по числу подписчиков певицу Ольгу Бузову Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram, пишет РБК.
Аргументы и Факты 15:09
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Теннис
Медведев и Надаль начали финальный матч US Open
В Нью-Йорке начался финальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.
Нева Спорт 16:15
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Общество
Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
Политика
Порошенко похвалил сам себя за обмен удерживаемых лиц
Бывший президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сам себя за обмен удерживаемых лиц, который состоялся между Россией и Украиной.
ПолитРоссия вчера в 10:50
Политика
Тбилиси не признает выборы в Крыму — МИД Грузии
Власти Грузии не признают организованные в Крыму и Севастополе выборы.
REGNUM 11:09
Политика
Правоохранители обеспечили безопасность в единый день голосования
В единый день голосования сотрудники полиции смогли обеспечить порядок и безопасность. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
РЕН ТВ 15:15
Происшествия
В Москве группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина
В Москве группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина. Об этом 8 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 16:07
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Происшествия
В Москве ребенок обварился горячим супом и умер
В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Шоу-бизнес
Названа дата свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Стала известна дата свадьбы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Знаменитости намерены вступить в брак в середине сентября.
OAnews 14:11
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".
Российская газета 12:56
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Авто
В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами
На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру 09:21
Политика
Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38