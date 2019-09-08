Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСелихов получил травму на тренировке «Спартака»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке «Спартака»

Чемпионат12:52

У Селихова — подозрение на рецидив старой травмы ахилла

Спорт-Экспресс15:15

Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке «Спартака»

Sport24.ru13:16

Селихов повредил ахилл. Вчера он восстановился от другой травмы

Sports.ru13:12

Селихов опять травмировался и выбыл на неопределенный срок. Он вернулся в общую группу днем ранее

Sportbox.RU13:37

Селихов получил травму через день после возвращения в общую группу

РИА Новости13:06

Селихов получил травму на тренировке «Спартака»

Soccer.ru13:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:20, Вашингтон
Политика

Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

Ведомости 14:50
Политика

В «Единой России» заявили о большинстве мандатов в 11 заксобраниях

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что по итогам выборов 8 сентября партия получает большинство депутатских мандатов в 11 законодательных собраниях регионов РФ из 12.
Российская газета 16:09
Общество

Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге

Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».
Политика Сегодня 15:55
Единоборства

Боец Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram

Спортсмен опередил по числу подписчиков певицу Ольгу Бузову Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram, пишет РБК.
Аргументы и Факты 15:09
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика

Путин и Макрон обсудили судьбу Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Теннис

Медведев и Надаль начали финальный матч US Open

В Нью-Йорке начался финальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.
Нева Спорт 16:15
Происшествия

В Москве задержали журналиста Илью Азара

Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Общество

Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве

«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика

Локоть выигрывает выборы мэра Новосибирска по данным 94,8% протоколов

РИА Новости 14:27
Авто

Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ

Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
Наука

Древнее глобальное потепление может быть связано с орбитой Земли

Faktom 11:15
Политика

Порошенко похвалил сам себя за обмен удерживаемых лиц

Бывший президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сам себя за обмен удерживаемых лиц, который состоялся между Россией и Украиной.
ПолитРоссия вчера в 10:50
Политика

Трамп отменил переговоры с талибами после теракта в Кабуле

Фергана 09:31
Политика

Тбилиси не признает выборы в Крыму — МИД Грузии

Власти Грузии не признают организованные в Крыму и Севастополе выборы.
REGNUM 11:09
Политика

Правоохранители обеспечили безопасность в единый день голосования

В единый день голосования сотрудники полиции смогли обеспечить порядок и безопасность. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
РЕН ТВ 15:15
Происшествия

В Москве группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина

В Москве группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина. Об этом 8 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 16:07
Политика

Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

REGNUM вчера в 18:45
Политика

Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Политика

Предварительная явка на выборах в Мосгордуму составила около 22%

РИАМО 16:05
Происшествия

В Москве ребенок обварился горячим супом и умер

В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Политика

Опубликованы первые итоги выборов губернатора Курганской области

REGNUM 13:13
Шоу-бизнес

Названа дата свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Стала известна дата свадьбы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Знаменитости намерены вступить в брак в середине сентября.
OAnews 14:11
Политика

Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".
Российская газета 12:56
Политика

Гахария стал новым премьер-министром Грузии

Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Авто

В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами

На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру 09:21
Политика

Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области

Известия 15:30
Политика

Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное