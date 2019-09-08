Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСелихов пропустит из-за травмы 7-8 месяцев

По предварительным данным, игрок пропустит 7-8 месяцев, которые уйдут на восстановление.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Кошмар Селихова — вратарь может пропустить восемь месяцев

Спорт-Экспресс11:50

Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке «Спартака»

Чемпионатвчера в 12:52

Карьера Селихова в «Спартаке» – боль. Он не играл с весны, провел одну тренировку и снова надолго выбыл

Sports.ru13:31

Селихов будет прооперирован в Финляндии

Metaratings10:47

Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке «Спартака»

Sport24.ruвчера в 13:16

СМИ: Вратарь «Спартака» Селихов пропустит 8 месяцев из-за травмы

Sportbox.RU10:50

Экс-врач «Спартака»: «Не надо обвинять Селихова в травмах, он то играл, то нет, а это нервирует»

Bookmaker-ratings.ru13:13
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Экономика

Минимальную цену на сигареты предложили установить в России

Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным

По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Политика

МИД анонсировал визит Лаврова в Ирак

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ирак запланирован на октябрь текущего года, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.
РИА Новости 13:03
Происшествия

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Хоккей

ЦСКА победил «Северсталь» в матче КХЛ

Московский ЦСКА нанес поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:55
Политика

Генпрокурор Украины пообещал резонансные аресты топ-чиновников

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени начнутся резонансные аресты топ-чиновников.
Газета.Ru 13:42
Политика

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Происшествия

Суд арестовал напавшего на дом Эллы Памфиловой

REGNUM 12:22
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Авто

«Автостат» назвал самые популярные хетчбэки в столице по итогам 7 месяцев

За семь месяцев 2019 года в Москве было продано 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хетчбэк», что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Известия 06:43
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Политика

Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд 03:59
Политика

Делегация из США приехала в Крым

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Политика

Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Политика

Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной

Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Политика

Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Происшествия

В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже

Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Наука

Учёный из Новосибирска создал программу для перевода с языка глухих

Новая программа позволит не только упрощать общение между людьми, но и поможет в обучении переводчиков с языка глухих.
Anonsens 06:25
Происшествия

СМИ сообщили о тайной госпитализации Шумахера в парижскую больницу

Легендарного автогонщика и семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера тайно госпитализировали в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду.
Известия 15:13
Происшествия

В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества

В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.
РБК вчера в 22:08
Наука

Состав и численность группы неандертальцев определили по следам

Ученые определили состав и численность группы неандертальцев по их следам, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+1 15:05
Культура

Михалков отказал комиксам в наличии жизни

Режиссер Никита Михалков рассказал о своем отношении к комиксам в ответ на просьбу прокомментировать победу фильма «Джокер» на 76-м Венецианском кинофестивале.
Lenta.ru 14:10
Политика

Мэром Сочи назначен Алексей Копайгородский

Временно исполняющим обязанности мэра Сочи назначен заместитель губернатора Кубани Алексей Копайгородский.
КП - Кубань 04:24
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика

Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Футбол

Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе

Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
Чемпионат 04:27
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия вчера в 05:14
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное