Футбол
Soccer.ruСелихов пропустит из-за травмы 7-8 месяцев
По предварительным данным, игрок пропустит 7-8 месяцев, которые уйдут на восстановление.
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Экс-врач «Спартака»: «Не надо обвинять Селихова в травмах, он то играл, то нет, а это нервирует»
Bookmaker-ratings.ru13:13
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Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Политика
МИД анонсировал визит Лаврова в Ирак
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ирак запланирован на октябрь текущего года, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.
РИА Новости 13:03
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Хоккей
ЦСКА победил «Северсталь» в матче КХЛ
Московский ЦСКА нанес поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:55
Политика
Генпрокурор Украины пообещал резонансные аресты топ-чиновников
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени начнутся резонансные аресты топ-чиновников.
Газета.Ru 13:42
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Авто
«Автостат» назвал самые популярные хетчбэки в столице по итогам 7 месяцев
За семь месяцев 2019 года в Москве было продано 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хетчбэк», что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Известия 06:43
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Политика
Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд 03:59
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Политика
Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Наука
Учёный из Новосибирска создал программу для перевода с языка глухих
Новая программа позволит не только упрощать общение между людьми, но и поможет в обучении переводчиков с языка глухих.
Anonsens 06:25
Происшествия
СМИ сообщили о тайной госпитализации Шумахера в парижскую больницу
Легендарного автогонщика и семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера тайно госпитализировали в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду.
Известия 15:13
Происшествия
В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества
В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.
РБК вчера в 22:08
Наука
Состав и численность группы неандертальцев определили по следам
Ученые определили состав и численность группы неандертальцев по их следам, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+1 15:05
Культура
Михалков отказал комиксам в наличии жизни
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем отношении к комиксам в ответ на просьбу прокомментировать победу фильма «Джокер» на 76-м Венецианском кинофестивале.
Lenta.ru 14:10
Политика
Мэром Сочи назначен Алексей Копайгородский
Временно исполняющим обязанности мэра Сочи назначен заместитель губернатора Кубани Алексей Копайгородский.
КП - Кубань 04:24
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Футбол
Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе
Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
Чемпионат 04:27
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14