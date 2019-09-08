Футбол
Soccer.ruСелихов пропустит из-за травмы 7-8 месяцев
По предварительным данным, игрок пропустит 7-8 месяцев, которые уйдут на восстановление.
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Экс-врач «Спартака»: «Не надо обвинять Селихова в травмах, он то играл, то нет, а это нервирует»
Bookmaker-ratings.ru13:13
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 16:47, Вашингтон
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Футбол
Россия — Казахстан 1:0
RT на русском 16:34
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Общество
Минтруд рассказал, кто сможет парковаться на местах для инвалидов
Согласно поправкам в закон "О социальной защите инвалидов", которые были приняты в июле 2019 года, с 1 июля 2020 года право парковаться на местах для инвалидов будут иметь не только люди с I и II группами инвалидности, но также инвалиды III группы.
Российская газета 07:59
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Наука
Состав и численность группы неандертальцев определён по их следам
Состав и численность группы неандертальцев определён учеными-антропологами по их следам.
Ugpressa.ru 16:34
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Футбол
«В Катаре Жирков с капельницей в руке не испортит картину». Дзюба — о сборной и новом контракте
Перед отборочным матчем сборной России против сборной Казахстана капитан нашей национальной команды Артем Дзюба дал корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу интервью, из которого вы узнаете: как он мучился после победы над Шотландией; что ждет Вячеслава Караваева в Петербурге; почему Артем не уехал в Англию летом; в чем причина неудачной игры "Зенита" в августе.
Sport24.ru 12:05
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Авто
Представлен грузовик МАЗ с еврокабиной
МАЗ собирает данные грузовики только по предзаказам. Полноценное серийное производство должно стартовать в конце текущего года.
CarsWeek.ru 12:57
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva
Сегодня, 9 сентября 2019 года, компания GM-АВТОВАЗ возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva после недельной остановки конвейера для оптимизации спроса.
32CARS.ru 01:37
Происшествия
Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали
Газета.Ru 12:11
Политика
Стало известно, когда Зеленский поедет в США
Президент Украины Владимир Зеленский посетит США с официальным визитом для участия в Генассамблее ООН, сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Sputnik Таджикистан 08:25
Финансы
Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК 16:20
Шоу-бизнес
Пугачева прокомментировала снос своего замка после жалобы соседей
Напомним, что ранее в СМИ проходила информация о том, что жители деревни, а также некоторые общественники, раскритиковали строительство Максимом Галкиным многоэтажного загородного дома, который прозвали замком.
Московский Комсомолец 06:03
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета 16:10
Наука
Древнее глобальное потепление могло быть связано с орбитой Земли
Газета DAILY 11:35
Происшествия
На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду
В Краснодаре после гибели ребенка в детском саду №48, где на детей и воспитателя ясельной группы рухнуло дерево, возбудили уголовное дело.
Российская газета 10:18
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Происшествия
На Украине взорвалась колонна военной техники
В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.
Lenta.ru 10:43