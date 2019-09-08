Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСелихов пропустит из-за травмы 7-8 месяцев

По предварительным данным, игрок пропустит 7-8 месяцев, которые уйдут на восстановление.
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Кошмар Селихова — вратарь может пропустить восемь месяцев

Спорт-Экспресс11:50

Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке «Спартака»

Чемпионатвчера в 12:52

Карьера Селихова в «Спартаке» – боль. Он не играл с весны, провел одну тренировку и снова надолго выбыл

Sports.ru13:31

Селихов будет прооперирован в Финляндии

Metaratings10:47

Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке «Спартака»

Sport24.ruвчера в 13:16

СМИ: Вратарь «Спартака» Селихов пропустит 8 месяцев из-за травмы

Sportbox.RU10:50

Экс-врач «Спартака»: «Не надо обвинять Селихова в травмах, он то играл, то нет, а это нервирует»

Bookmaker-ratings.ru13:13
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 16:47, Вашингтон
Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Футбол

Россия — Казахстан 1:0

RT на русском 16:34
Общество

В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер

В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Происшествия

В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже

Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Происшествия

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Политика

Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Общество

Минтруд рассказал, кто сможет парковаться на местах для инвалидов

Согласно поправкам в закон "О социальной защите инвалидов", которые были приняты в июле 2019 года, с 1 июля 2020 года право парковаться на местах для инвалидов будут иметь не только люди с I и II группами инвалидности, но также инвалиды III группы.
Российская газета 07:59
Происшествия

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Наука

Состав и численность группы неандертальцев определён по их следам

Состав и численность группы неандертальцев определён учеными-антропологами по их следам.
Ugpressa.ru 16:34
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Политика

Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Футбол

«В Катаре Жирков с капельницей в руке не испортит картину». Дзюба — о сборной и новом контракте

Перед отборочным матчем сборной России против сборной Казахстана капитан нашей национальной команды Артем Дзюба дал корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу интервью, из которого вы узнаете: как он мучился после победы над Шотландией; что ждет Вячеслава Караваева в Петербурге; почему Артем не уехал в Англию летом; в чем причина неудачной игры "Зенита" в августе.
Sport24.ru 12:05
Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Газета.Ru 16:32
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Авто

Представлен грузовик МАЗ с еврокабиной

МАЗ собирает данные грузовики только по предзаказам. Полноценное серийное производство должно стартовать в конце текущего года.
CarsWeek.ru 12:57
Авто

«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva

Сегодня, 9 сентября 2019 года, компания GM-АВТОВАЗ возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva после недельной остановки конвейера для оптимизации спроса.
32CARS.ru 01:37
Происшествия

Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали

Газета.Ru 12:11
Политика

Стало известно, когда Зеленский поедет в США

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США с официальным визитом для участия в Генассамблее ООН, сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Sputnik Таджикистан 08:25
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Финансы

Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели

Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК 16:20
Шоу-бизнес

Пугачева прокомментировала снос своего замка после жалобы соседей

Напомним, что ранее в СМИ проходила информация о том, что жители деревни, а также некоторые общественники, раскритиковали строительство Максимом Галкиным многоэтажного загородного дома, который прозвали замком.
Московский Комсомолец 06:03
Происшествия

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

Российская газета 16:10
Наука

Древнее глобальное потепление могло быть связано с орбитой Земли

Газета DAILY 11:35
Происшествия

На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду

В Краснодаре после гибели ребенка в детском саду №48, где на детей и воспитателя ясельной группы рухнуло дерево, возбудили уголовное дело.
Российская газета 10:18
Политика

Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

Lenta.ru 03:50
Шоу-бизнес

В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова

В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Политика

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Политика

Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.
Lenta.ru 10:43
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