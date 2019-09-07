Футбол
Soccer.ruСелихов тренируется в общей группе «Спартака»
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Политика
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся
Сегодня, 7 сентября, состоялся обмен 35 удерживаемых в России граждан Украины на 35 удерживаемых в Украине граждан России.
FreeNews-Volga 08:51
Шоу-бизнес
Ирина Шейк, сестры Хилтон, Эшли Грэм и другие знаменитости на вечеринке Harper’s Bazaar Icons
Повеселиться пришли беременная Эшли Грэм, Хйди Клум и Том Каулитц, Никки и Пэрис Хилтон, Ирина Шейк, Адриана Лима, Алессандра Амбросио и многие другие знаменитости.
Woman.ru 07:05
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на газ
Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Фигурное катание
Загитова выступит сразу после Медведевой на контрольных прокатах
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список спортсменов, которые выступят на контрольных прокатах.
Нева Спорт вчера в 19:32
Хоккей
«Ак Барс» нанес «Сочи» первое поражение в сезоне
«Сочи» проиграл «Ак Барсу» (3:6) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда Сергея Зубова потерпела первое поражение в сезоне.
Sports.ru 12:43
Футбол
Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
РИА Новости 11:04
Происшествия
В Екатеринбурге машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов
По сообщению портала Е1, при столкновении двух автомобилей, один вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.
ТагилСити.ру 08:11
Политика
Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.
РБК 10:39
Армия и оружие
Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»
В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
Военное обозрение 11:51
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
В роддоме №2 при родах умерла пациентка
Сотрудники Следкома решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Смерть наступила ночью 6 сентября в процессе самостоятельных родов.
Довод 06:00
Общество
Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы
Российская газета 06:40
Политика
Путин заявил о накопившихся проблемах на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства в их решение.
ТАСС вчера в 01:25
Политика
Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России
Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.
РБК 12:07
Футбол
Роналду стал самым быстрым нападающим серии А
Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.
Sportbox.RU 05:50
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Общество
В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц.
Российская газета 04:47
Политика
Эксперт назвал «мягким потеплением» освобождение россиян и украинцев
Взаимное освобождение осужденных и задержанных граждан Россией и Украиной означает мягкое потепление между двумя странами, эффективность прямого диалога Москвы и Киева, но питать иллюзий о скорой нормализации не стоит, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
РИА Новости 11:17
Футбол
«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске
Sportbox.RU 11:53
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Космос
Дизайнеры показали интерьеры первого в мире космического отеля
Американский фонд The Gateway Foundation представил дизайн первого в мире космического отеля, который сможет вместить 400 туристов.
РБК 04 сентября в 08:44
Здоровье
Врач заявил, что таблеток от ожирения не существует
Кубанские новости 06:28