Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСелихов тренируется в общей группе «Спартака»

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
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Селихов приступил к тренировкам в общей группе «Спартака»

Спорт-Экспресс11:00

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Вратарь «Спартака» Селихов вернулся в общую группу

Sport24.ru10:57

Вратарь «Спартака» Селихов вернулся к тренировкам в общей группе

Матч ТВ11:37

Селихов вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Sports.ru11:18

Селихов вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Евро-футбол.ру12:02

Вратарь «Спартака» Селихов вернулся к тренировкам в общей группе

Sportbox.RU11:37
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