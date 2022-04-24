Lenta.ruСело Отрадное Белгородской области было обстреляно украинскими войскамиУкраинские войска обстреляли село Отрадное в Белгородской области.Lenta.ruПострадавших и повреждений зданий нет, сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье глава районной администрации Владимир Перцев.ТАССПосле атаки ВСУ в селе Головчино оказалось повреждено более 30 домов.Известия24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.ИзвестияЧитать далееСвернутьНовые ИзвестияНовые ИзвестияВечерняя МоскваReadovka NewsНациональная служба новостейФАНRB НовостиГазета.RuГлавный региональныйРосбалтКомсомольская правдаНТВDaily StormREGNUMПодробнее о событииВ Белгородской области упал снаряд со стороны УкраиныRT на русском10:58В село Отрадное Белгородской области прилетел снаряд со стороны УкраиныРИА Новости11:09Глава Белгородского района сообщил, что село Отрадное обстреляли с территории УкраиныКомсомольская правда11:07В белгородское село прилетел снаряд со стороны УкраиныURA.Ru11:13В поле у села Отрадное в Белгородской области прилетел снаряд со стороны УкраиныКоммерсантъ10:54В село Белгородской области прилетел снаряд со стороны УкраиныРЕН ТВ10:51В Белгородском районе сообщили, что село Отрадное обстреляли с территории УкраиныТАСС10:46Показать ещёОценить354Поделиться