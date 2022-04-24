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Село Отрадное Белгородской области было обстреляно украинскими войсками

Украинские войска обстреляли село Отрадное в Белгородской области.
Lenta.ru
Пострадавших и повреждений зданий нет, сообщил в своем Telegram-канале
 в воскресенье глава районной администрации Владимир Перцев.
ТАСС
После атаки ВСУ в селе Головчино оказалось повреждено более 30 домов.
Известия
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.
Известия

Подробнее о событии

В Белгородской области упал снаряд со стороны Украины
RT на русском10:58
В село Отрадное Белгородской области прилетел снаряд со стороны Украины
РИА Новости11:09
Глава Белгородского района сообщил, что село Отрадное обстреляли с территории Украины
Комсомольская правда11:07
В белгородское село прилетел снаряд со стороны Украины
URA.Ru11:13
В поле у села Отрадное в Белгородской области прилетел снаряд со стороны Украины
Коммерсантъ10:54
В село Белгородской области прилетел снаряд со стороны Украины
РЕН ТВ10:51
В Белгородском районе сообщили, что село Отрадное обстреляли с территории Украины
ТАСС10:46

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