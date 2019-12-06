Общество
REGNUMСело на Чукотке отражает нашествие белых медведей
Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
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Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку на КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я
Французская биатлонистка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Энтерсунде.
Футбол
Артем Дзюба: «Спартак» воспрял, это приятно, всем нам нужен сильный «Спартак»
«Зенит» обыграл «Спартак» (1:0) в 18-м туре чемпионата России.
Политика
Медведев предупредил о последствиях протестов
Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Происшествия
Под Екатеринбургом горит склад с покрышками
Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Политика
Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной.
Общество
ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей
Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом
256 опора Крымского моста, одна из немногих, была построена со специальной перемычкой между двумя опорами-колоннами, именно на ней и появилось граффити работы неизвестного автора.
Общество
Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова
Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля».
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Общество
«Ведомости» узнали о планах ЦБ переехать в другое здание
Как рассказал изданию замминистра финансов Алексей Моисеев, план переезда ЦБ и покупки «Оружейного» еще в начале года согласовал Национальный финансовый совет.
Общество
WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ
Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» $2 млрд
В прошлую среду, 27 ноября, суд отказался удовлетворить жалобу "Газпрома" на решение арбитража, который обязал его выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд.
Происшествия
Пропавший в Екатеринбурге арбитражный управляющий найден убитым
Обнаружено тело, предположительно, арбитражного управляющего, пропавшего в Екатеринбурге в конце ноября, скорее всего, он был убит.
Армия и оружие
Трамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию.
Хоккей
Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ, Свечников — второй
Главной звездой назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду.
Футбол
«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Общество
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
Энергетика
Цены на нефть выросли на новостях из Вены
Цены на нефть возобновили рост после появления сообщений о том, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сократить добычу нефти еще на 500 000 б/д.
Армия и оружие
Академик рассказал, нужен ли России «ядерный поезд»
Проект боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин", судя по всему, может быть возрожден, но нужно ли России такое оружие - вопрос, считает глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов.
Футбол
Массимо Каррера возглавил греческий АЕК
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что итальянец Массимо Каррера возглавил греческий АЕК. Об этом пишет издание «Чемпионат.com».
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Экономика
Китай частично освободит от пошлин поставки сои и свинины из США
Налоговый комитет Госсовета КНР освободит от пошлин часть поставок соевых бобов и свинины из США.
Авто
Компания Kia получила ОТТС на внедорожник Mohave в России
Южнокорейская компания Kia получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на новую модель Mohave.
Общество
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила — пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Политика
Зеленский встретился с «онижедетьми» Майдана и пообещал не предавать Украину
Владимир Зеленский встретился с «онижедетьми» Евромайдана — бывшими студентами, которых избили в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
Кино
Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb
Кинопортал проанализировал поисковые запросы и на их основе выявил топ-10 самых популярных актеров и актрис уходящего года.