Общество

REGNUMREGNUMСело на Чукотке отражает нашествие белых медведей

Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
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В Рыркайпии отменили все культурные мероприятия из-за белых медведей

Рrochukotku.ruвчера в 19:24

Голодные медведи осаждают чукотское село Рыркайпий

REGNUMвчера в 23:28

Количество белых медведей у чукотского села увеличилось до 60 особей

РИА Новостивчера в 22:43

Чукотку оккупировали белые медведи

Вести.Ruвчера в 22:18

Число окруживших село на Чукотке медведей увеличилось до 60

Телеканал 360°вчера в 23:55

Исхудавшие белые медведи застряли в чукотском селе из-за теплой погоды

РЕН ТВвчера в 19:33

56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке

Говорит Москвавчера в 08:10
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Биатлон

Бреза выиграла индивидуальную гонку на КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я

Французская биатлонистка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Энтерсунде.
МК-Спорт вчера в 12:10
Футбол

Артем Дзюба: «Спартак» воспрял, это приятно, всем нам нужен сильный «Спартак»

«Зенит» обыграл «Спартак» (1:0) в 18-м туре чемпионата России.
Спорт-Экспресс вчера в 11:45
Политика

Медведев предупредил о последствиях протестов

Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Мой Брянск вчера в 06:57
Происшествия

Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
ТАСС вчера в 22:56
Политика

Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной.
Газета.Ru вчера в 08:17
Общество

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Lenta.ru 01:50
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом

256 опора Крымского моста, одна из немногих, была построена со специальной перемычкой между двумя опорами-колоннами, именно на ней и появилось граффити работы неизвестного автора.
Neva.Today вчера в 09:30
Общество

Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова

Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля».
РБК 02:21
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Известия 02:06
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru вчера в 04:48
Общество

«Ведомости» узнали о планах ЦБ переехать в другое здание

Как рассказал изданию замминистра финансов Алексей Моисеев, план переезда ЦБ и покупки «Оружейного» еще в начале года согласовал Национальный финансовый совет.
РБК вчера в 20:04
Общество

WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 20:26
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» $2 млрд

В прошлую среду, 27 ноября, суд отказался удовлетворить жалобу "Газпрома" на решение арбитража, который обязал его выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд.
Газета.Ru 01:58
Происшествия

Пропавший в Екатеринбурге арбитражный управляющий найден убитым

Обнаружено тело, предположительно, арбитражного управляющего, пропавшего в Екатеринбурге в конце ноября, скорее всего, он был убит.
Интерфакс 01:13
Армия и оружие

Трамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию.
РИА Новости вчера в 23:05
Хоккей

Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ, Свечников — второй

Главной звездой назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду.
Чемпионат 00:52
Футбол

«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 01:34
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС вчера в 13:56
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
РИА Новости вчера в 23:10
Энергетика

Цены на нефть выросли на новостях из Вены

Цены на нефть возобновили рост после появления сообщений о том, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сократить добычу нефти еще на 500 000 б/д.
Profinance.ru вчера в 10:04
Армия и оружие

Академик рассказал, нужен ли России «ядерный поезд»

Проект боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин", судя по всему, может быть возрожден, но нужно ли России такое оружие - вопрос, считает глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов.
РИА Новости вчера в 03:23
Футбол

Массимо Каррера возглавил греческий АЕК

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что итальянец Массимо Каррера возглавил греческий АЕК. Об этом пишет издание «Чемпионат.com».
NewInform вчера в 16:09
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Газета.Ru вчера в 08:10
Экономика

Китай частично освободит от пошлин поставки сои и свинины из США

Налоговый комитет Госсовета КНР освободит от пошлин часть поставок соевых бобов и свинины из США.
ТАСС 01:22
Авто

Компания Kia получила ОТТС на внедорожник Mohave в России

Южнокорейская компания Kia получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на новую модель Mohave.
REGNUM 01:44
Общество

Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах

Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила — пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
РИА Новости вчера в 19:54
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Политика

Зеленский встретился с «онижедетьми» Майдана и пообещал не предавать Украину

Владимир Зеленский встретился с «онижедетьми» Евромайдана — бывшими студентами, которых избили в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
Rusvesna.su 00:47
Кино

Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb

Кинопортал проанализировал поисковые запросы и на их основе выявил топ-10 самых популярных актеров и актрис уходящего года.
Радио Комсомольская правда 01:18
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