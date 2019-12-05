Общество
РИА НовостиБолее 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что 56 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
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Политика
В Кремле выступили против трансграничного преследования россиян в США
Россия выступает за сотрудничество в расследованиях киберпреступлений с Соединенными Штатами, но против трансграничного преследования россиян США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Суды вынесли сбалансированный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Происшествия
СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии
Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Космос
«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
Политика
Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет
Бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.
Политика
Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата
Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Здоровье
Пригрозили уголовкой: врачи ОДКБ написали третье письмо, в котором ответили защитникам главврача
Врачи, рассказавшие о низкой зарплате в ОДКБ, написали еще одно письмо, в котором обратились к другим сотрудникам больницы, в том числе к администрации и главному врачу Олегу Аверьянову.
Общество
Спецслужбы России и Белоруссии задержали контрабандистов оружия
Федеральная служба безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии пресекла деятельность международной группировки, причастной к поставке из-за рубежа оружия, а также сбыту наркотиков, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Спорт
Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Происшествия
При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей
Происшествия
В Перми вспоминают жертв трагедии в «Хромой лошади»
Сегодня в Перми вспоминают жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь».
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
Володин снова собирается работать в Саратовской области
В последний раз Володин работал в своем избирательном округе 24 и 25 ноября.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Происшествия
Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости
"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
Политика
В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей
В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Наука
Похоже, раковые клетки не переносят микрогравитации
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Футбол
Непомнящий высказался о возможном изменении правила об офсайде
Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном изменении правила офсайда, которое предложил президент УЕФА Александер Чеферин.
Армия и оружие
Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Футбол
«Динамо» обратилось к болельщикам клуба перед матчем с «Зенитом»
Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте попросил болельщиков "бело-голубых" не использовать пиротехнику и воздержаться от расистских выкриков на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским "Зенитом".
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
Фигурное катание
В Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию
Завершится финал Гран-При в воскресенье показательными выступлениями.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.