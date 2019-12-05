Слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что 56 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке

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