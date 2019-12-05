Общество

РИА НовостиРИА НовостиБолее 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке

Слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что 56 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
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На Чукотке патрулируют село, у которого бродят около 60 белых медведей

РИА Новости03:04

Число окруживших село на Чукотке медведей увеличилось до 60

Телеканал 360°вчера в 23:55

Чукотку оккупировали белые медведи

Вести.Ruвчера в 22:18

Голодные медведи осаждают чукотское село Рыркайпий

REGNUMвчера в 23:28

В Рыркайпии отменили все культурные мероприятия из-за белых медведей

Рrochukotku.ruвчера в 19:24

Исхудавшие белые медведи застряли в чукотском селе из-за теплой погоды

РЕН ТВвчера в 19:33

56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке

Говорит Москвавчера в 08:10
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Политика

В Кремле выступили против трансграничного преследования россиян в США

Россия выступает за сотрудничество в расследованиях киберпреступлений с Соединенными Штатами, но против трансграничного преследования россиян США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:51
Общество

Суды вынесли сбалансированный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову

Российская газета 05:09
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Происшествия

СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
РБК 05:07
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК вчера в 14:06
Космос

«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
Москва 24 04:48
Политика

Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет

Бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.
RT на русском 04:48
Политика

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Кривое-зеркало.ру вчера в 18:28
Здоровье

Пригрозили уголовкой: врачи ОДКБ написали третье письмо, в котором ответили защитникам главврача

Врачи, рассказавшие о низкой зарплате в ОДКБ, написали еще одно письмо, в котором обратились к другим сотрудникам больницы, в том числе к администрации и главному врачу Олегу Аверьянову.
Екатеринбург Онлайн 04:40
Общество

Спецслужбы России и Белоруссии задержали контрабандистов оружия

Федеральная служба безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии пресекла деятельность международной группировки, причастной к поставке из-за рубежа оружия, а также сбыту наркотиков, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
РИА Новости 05:23
Спорт

Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Газета.Ru вчера в 11:49
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 04 декабря в 07:35
Происшествия

В Перми вспоминают жертв трагедии в «Хромой лошади»

Сегодня в Перми вспоминают жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь».
ТК Звезда вчера в 02:39
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия вчера в 06:35
Происшествия

В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля

РИА Новости 03:30
Общество

Володин снова собирается работать в Саратовской области

В последний раз Володин работал в своем избирательном округе 24 и 25 ноября.
FreeNews-Volga 02:04
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Известия вчера в 11:58
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:40
Политика

В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей

В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:48
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Наука

Похоже, раковые клетки не переносят микрогравитации

Машины и Механизмы 03 декабря в 06:06
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru вчера в 04:48
Футбол

Непомнящий высказался о возможном изменении правила об офсайде

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном изменении правила офсайда, которое предложил президент УЕФА Александер Чеферин.
RT на русском 00:50
Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Известия 05:01
Футбол

«Динамо» обратилось к болельщикам клуба перед матчем с «Зенитом»

Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте попросил болельщиков "бело-голубых" не использовать пиротехнику и воздержаться от расистских выкриков на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским "Зенитом".
РИА Новости 04:19
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух

Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
РБК вчера в 14:09
Фигурное катание

В Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию

Завершится финал Гран-При в воскресенье показательными выступлениями.
Эхо Москвы 04 декабря в 22:06
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
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