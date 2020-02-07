Экономика

РБКРБКСельская ипотека от 0,1%: как в регионах стимулируют покупку жилья

В России запущена новая программа льготных кредитов на покупку и строительство жилья. Сельская ипотека является частью программы «Комплексное развитие сельских территорий» (*pdf). В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд руб.
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В Башкирии сельскую ипотеку начнут выдавать под 0,1%

UfacityNews.ru00:11

В Башкирии готовы выдавать сельскую ипотеку под 0,1%

UfaTime.ruвчера в 23:01

Семьи в Мордовии могут существенно облегчить ипотечные обязательства

ГТРК Мордовия04 февраля в 05:34

В Башкирии появится льготная ипотека под 0,1%

ProUfu.ruвчера в 07:44

В Башкирии сельскую ипотеку начнут выдавать под 0,1% годовых

Башинформвчера в 04:30

Некоторые жители Башкирии получат ипотеку под 0,1% годовых

КП - Уфавчера в 09:06

Сельская ипотека в вопросах и ответах

Газета Вперед Балезинского района 04 февраля в 01:01
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Политика

Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

RT на русском вчера в 23:06
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК вчера в 15:15
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
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Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
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Xiaomi Mi 10 получит новую оперативную память LPDDR

Американская компания Micron Technology начала серийное производство новых модулей памяти LPDDR5, первым гаджетом с новым модулем станет Xiaomi Mi 10.
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Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

RT на русском вчера в 19:59
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Обнаружено сходство между песнями пингвинов и речью человека

Специалисты из Туринского университета совместно с коллегами из Лионского университета, исследовав язык африканских пингвинов, пришли к выводу о том, что их речь подчиняется лингвистическим законам Зипфа и Менцерата.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05 февраля в 12:32
Здоровье

Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом

Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
Южный Федеральный 04 февраля в 12:55
Кино

«Хищные птицы» выходят в российский прокат

Фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» появится на экранах российских кинотеатров 6 февраля.
iReactor вчера в 02:46
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
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В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
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Газета.Ru 05 февраля в 12:25
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Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
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Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
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Сирийская армия вошла в город Саракиб

В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
Вести.Ru вчера в 15:16
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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек

Общее число жертв коронавируса в материковом Китае увеличилось до 636 человек.
Росбалт вчера в 19:44
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Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

REGNUM вчера в 11:51
Общество

Путин советует закрыть наживающиеся на ситуации с коронавирусом аптеки

Беспрецедентный рост цен на лекарственные препараты и маски в некоторых аптеках на фоне новостей о коронавирусе прокомментировал президент России Владимир Путин.
Экономика сегодня 05 февраля в 08:36
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Дебютировали близнецы Volkswagen Taigun и Skoda Vision In

В Нью-Дели на вечеринке Skoda Auto Volkswagen India Media Night представлены два предсерийных паркетника, построенных на новой бюджетной платформе MQB A0 IN.
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РБК: два замминистра спорта написали заявления об увольнении

Заместитель министра спорта Сергей Косилов и статс-секретарь—заместитель министра спорта Надежда Ерастова покинут свои должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:41
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В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Получение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят.
Lenta.ru вчера в 22:14
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Комик Антон Шастун показал фото Анны Седоковой без фотошопа

Известный комик с телеканала ТНТ Антон Шастун опубликовал фотографию Анны Седоковой со съемок нового сезона шоу «Импровизация» без фотошопа.
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RT на русском вчера в 19:20
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Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
РИА Новости вчера в 23:51
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У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии

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Независимая газета вчера в 12:30
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Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Экономика

Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой

Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).
Известия вчера в 20:26
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