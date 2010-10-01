В России запущена новая программа льготных кредитов на покупку и строительство жилья. Сельская ипотека является частью программы «Комплексное развитие сельских территорий» (*pdf). В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд руб.

Сельская ипотека от 0,1%: как в регионах стимулируют покупку жилья

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