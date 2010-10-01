Недвижимость
РБКСельская ипотека от 0,1%: как в регионах стимулируют покупку жилья
В России запущена новая программа льготных кредитов на покупку и строительство жилья. Сельская ипотека является частью программы «Комплексное развитие сельских территорий» (*pdf). В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд руб.
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Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Здоровье
Дети практически не болеют коронавирусом
Ученые проанализировали эпидемиологические характеристики распространения коронавируса и пришли к выводу, что среди детей практически нет заболевших китайским смертельным вирусом.
Армия и оружие
Армия Сирии установила полный контроль в Саракибе
В Провинции Идлиб сирийской армией был установлен полный контроль над городом Саракиб.
Культура
Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас
Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Футбол
«Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова
Отмечается, что главный тренер команды Рой Ходжсон недоволен кадровой политикой клуба и настаивает на приобретении Федора Чалова.
Транспорт
Автомобилисты много часов стоят в пробке на трассе М-4 «Дон»
Автомобилисты много часов стоят в заторах в Веселовском и Красносулинском районах.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства
Авто
Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Общество
Time поместил на обложку изображение Си Цзиньпина в медицинской маске
Изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске появится на обложке нового номера еженедельного журнала Time.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
Общество
Корабль «Союз МС-13» с экипажем на борту отстыковался от МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, сообщает «Роскосмос» в Twitter.
Общество
Жан-Поль Готье объяснил «некрасивость» русских мужчин
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с 64-Мп сенсором
В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция неофициальной информации о смартфоне среднего уровня Galaxy M31, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.
Футбол
На проведение финала Кубка России по футболу претендуют пять городов
Российский футбольный союз (РФС) 11 февраля на заседании исполнительного комитета примет решение о месте проведения финала Кубка России.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М
Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Экономика
Годовая инфляция в России в январе составила 2,4 процента
В январе по сравнению с декабрем прошлого года цены выросли на 0,4 процента.
Общество
В Казани из-за свадьбы дочери министра культуры Татарстана закрывали государственный музей
В Казани 2 февраля государственную галерею современного искусства закрыли для посещения, так как там проводила свадьбу дочь министра культуры Татарстана Ирады Аюповой Софья.
Политика
Путин подписал закон о создании должности зампреда Совбеза
Президент России Владимир Путин подписал документ о создании должности заместителя председателя Совбеза.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Армия и оружие
Алиев подтвердил встречу военного руководства России и НАТО в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в Баку пройдет очередная встреча военного руководства России и НАТО.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
Футбол
«Рубин» разгромил сербскую «Войводину»
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Политика
В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.