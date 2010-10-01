Недвижимость

РБКРБКСельская ипотека от 0,1%: как в регионах стимулируют покупку жилья

В России запущена новая программа льготных кредитов на покупку и строительство жилья. Сельская ипотека является частью программы «Комплексное развитие сельских территорий» (*pdf). В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд руб.
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Сельская ипотека от 0,1%: как в регионах стимулируют покупку жилья

РБКвчера в 23:53

Сельская ипотека для жителей Хакасии

Глас Народавчера в 22:42
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru 05:54
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Дети практически не болеют коронавирусом

Ученые проанализировали эпидемиологические характеристики распространения коронавируса и пришли к выводу, что среди детей практически нет заболевших китайским смертельным вирусом.
iReactor 08:15
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Армия Сирии установила полный контроль в Саракибе

В Провинции Идлиб сирийской армией был установлен полный контроль над городом Саракиб.
Газета.Ru вчера в 15:32
Культура

Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас

Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Ореанда-Новости 01:27
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Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах

Российская газета вчера в 10:46
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

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Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек

Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
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«Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова

Отмечается, что главный тренер команды Рой Ходжсон недоволен кадровой политикой клуба и настаивает на приобретении Федора Чалова.
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Транспорт

Автомобилисты много часов стоят в пробке на трассе М-4 «Дон»

Автомобилисты много часов стоят в заторах в Веселовском и Красносулинском районах.
Rostov.ru 05:42
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 09:01
Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства

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Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
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Time поместил на обложку изображение Си Цзиньпина в медицинской маске

Изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске появится на обложке нового номера еженедельного журнала Time.
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Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
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Общество

Корабль «Союз МС-13» с экипажем на борту отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, сообщает «Роскосмос» в Twitter.
Коммерсантъ 01:28
Общество

Жан-Поль Готье объяснил «некрасивость» русских мужчин

РИА Новости 07:56
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с 64-Мп сенсором

В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция неофициальной информации о смартфоне среднего уровня Galaxy M31, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.
3DNews вчера в 07:33
Футбол

На проведение финала Кубка России по футболу претендуют пять городов

Российский футбольный союз (РФС) 11 февраля на заседании исполнительного комитета примет решение о месте проведения финала Кубка России.
Pravda.Ru вчера в 04:59
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М

Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Ruposters.ru вчера в 12:30
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
Экономика

Годовая инфляция в России в январе составила 2,4 процента

В январе по сравнению с декабрем прошлого года цены выросли на 0,4 процента.
Вести.Ru 09:13
Общество

В Казани из-за свадьбы дочери министра культуры Татарстана закрывали государственный музей

В Казани 2 февраля государственную галерею современного искусства закрыли для посещения, так как там проводила свадьбу дочь министра культуры Татарстана Ирады Аюповой Софья.
Дождь 08:27
Политика

Путин подписал закон о создании должности зампреда Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал документ о создании должности заместителя председателя Совбеза.
News.ru 07:22
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Армия и оружие

Алиев подтвердил встречу военного руководства России и НАТО в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в Баку пройдет очередная встреча военного руководства России и НАТО.
РИА Новости 08:43
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

РБК вчера в 10:22
Футбол

«Рубин» разгромил сербскую «Войводину»

Советский спорт 09:27
Шоу-бизнес

Петросян назвал размер своей пенсии

РИА Новости вчера в 17:29
Политика

В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
RT на русском 09:40
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