Недвижимость

РБКРБКСельская ипотека от 0,1%: как в регионах стимулируют покупку жилья

В России запущена новая программа льготных кредитов на покупку и строительство жилья. Сельская ипотека является частью программы «Комплексное развитие сельских территорий» (*pdf). В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд руб.
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Льготная ипотека: инструкция для получения кредита с господдержкой

РИА Новости03:25

Сельская ипотека от 0,1%: как в регионах стимулируют покупку жилья

РБКвчера в 23:53

Сельская ипотека для жителей Хакасии

Глас Народавчера в 22:42
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Общество

Корабль «Союз МС-13» приземлился в Казахстане

Российская газета 04:26
Происшествия

На Сахалине полиция проверит инцидент со съеденной собакой

Полиция проверяет факт жестокого обращения с собакой, взятой из приюта в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы УМВД области.
РИА Новости 00:15
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Общество

Ургант отчитал автора шутки о космонавтах

Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
Газета.Ru 04:56
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Здоровье

У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса

"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:20
Политика

Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на решение американского сената оправдать главу США Дональда Трамп по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
RT на русском 04:47
Спорт

Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида

Российская гимнастка Александра Солдатова попала в больницу после попытки суицида. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Газета.Ru 04:33
Армия и оружие

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

РИА Новости вчера в 22:45
Армия и оружие

Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»

Российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.
Российская газета вчера в 00:03
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru вчера в 17:09
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства вора в законе Япончика

Предполагаемого соучастника убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, задержали.
Lenta.ru 03:01
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости вчера в 14:32
Гаджеты

Продажи часов Apple обогнали всю швейцарскую часовую индустрию

За тоже время вся швейцарская часовая индустрия, в которую входят такие бренды, как Swatch и TAG Heuer, отгрузила всего около 21,1 млн. устройств, что на 13% меньше, чем годом ранее.
Вести.Ru 04:44
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Здоровье

Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
UfacityNews.ru вчера в 00:44
Армия и оружие

NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Военное дело вчера в 11:02
Происшествия

Двухлетняя российская девочка спряталась от мороза в гараже и умерла

Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца в селе Верх-Усугли Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Lenta.ru 04:55
Общество

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Хоккей

Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»

Говорит Москва вчера в 00:48
Экономика

В Белоруссии оценили потери из-за налогового маневра России

Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас.
REGNUM 05:14
Общество

Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек

Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 09:13
Здоровье

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
РБК вчера в 23:00
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс вчера в 23:38
Кино

В сети появились первые кадры со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Жители Сан-Франциско заметили Киану Ривза со съемочной группой "Матрицы 4" на одной из улиц города.
Газета.Ru 05:11
Экономика

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
РБК 05:15
Политика

Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина

Назначение премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) гражданина РФ Владимира Пашкова - не официальное делегирование официального лица, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:53
Технологии

Пользователей Android предупредили об опасных приложениях

Приложения запрашивают слишком много разрешений на доступ к системе, в результате чего личные данные пользователей подвергаются риску.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:48
Как работают Яндекс.Новости?
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