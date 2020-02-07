Экономика
РБКСельская ипотека от 0,1%: как в регионах стимулируют покупку жилья
В России запущена новая программа льготных кредитов на покупку и строительство жилья. Сельская ипотека является частью программы «Комплексное развитие сельских территорий» (*pdf). В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд руб.
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Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Политика
Путин выступил против возвращения системы распределения в вузы
Возвращение системы распределения в вузы не решит проблему дефицита кадров в субъектах России.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Политика
Бывший вице-премьер Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев получит мандат депутата Государственной думы Геннадия Кулика и станет вице-спикером нижней палаты парламента.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу
Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Политика
Получение российского гражданства упростят
Процедуру получения российского гражданства упростят.
Политика
Президент России назначил нового главу Следственного комитета РТ
Политика
МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев отмечает день рождения
Петр Чернышев отмечает день рождения. Сегодня свой день рождения отмечает титулованный фигурист Петр Чернышев: ему исполняется 49 лет.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Происшествия
Япония просит круизный лайнер Westerdam не заходить в порты страны
Правительство Японии настоятельно просит хозяев и руководство американского круизного лайнера Westerdam не заходить в порты страны, поскольку у него на борту есть люди с подозрением на пневмонию, вызываемую вирусом 2019-nCoV.
Общество
Высокий суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минцев
Высокий суд Лондона отклонил заявление одного из трех сыновей владельца O1 Group Бориса Минца – Игоря.
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде семечек
Семечки подсолнечника положительно влияют на здоровье человека и даже могут защитить от старения, считает врач-диетолог Тамара Прунцева.
Технологии
Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
Здоровье
В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая
В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
Происшествия
В Новосибирской области упавшим с крыши снегом убило мужчину
Предварительно было установлено, что 84-летний мужчина чистил снег у подъезда дома, когда на него с крыши дома сошла снежная масса.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.
Общество
Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр
Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Политика
Группа российских детей вернулась из Сирии на родину
Культура
Евгения Маркова возглавила «Роскино»
Оператор по продвижению российского кино сменил руководителя Евгения Маркова возглавила госкомпанию «Роскино», которая занимается продвижением российского кино за рубежом.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Общество
В Москве прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы
Здоровье
Шесть столичных клиник получили новое лабораторное оборудование
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, по новому стандарту в шести лабораториях многопрофильных онкологических центров города появилось самое современное оборудование.