Экономика

РБКРБКСельская ипотека от 0,1%: как в регионах стимулируют покупку жилья

В России запущена новая программа льготных кредитов на покупку и строительство жилья. Сельская ипотека является частью программы «Комплексное развитие сельских территорий» (*pdf). В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

В Башкирии сельскую ипотеку начнут выдавать под 0,1%

UfacityNews.ru00:11

В Башкирии готовы выдавать сельскую ипотеку под 0,1%

UfaTime.ruвчера в 23:01

Сельская ипотека в вопросах и ответах

Газета Вперед Балезинского района 04 февраля в 01:01

В Башкирии появится льготная ипотека под 0,1%

ProUfu.ruвчера в 07:44

В Башкирии сельскую ипотеку начнут выдавать под 0,1% годовых

Башинформвчера в 04:30

Семьи в Мордовии могут существенно облегчить ипотечные обязательства

ГТРК Мордовия04 февраля в 05:34

Некоторые жители Башкирии получат ипотеку под 0,1% годовых

КП - Уфавчера в 09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Хоккей

Андрей Василевский обновил рекорд в «Тампе» среди вратарей клуба

РИА Новости 00:35
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
Политика

Путин выступил против возвращения системы распределения в вузы

Возвращение системы распределения в вузы не решит проблему дефицита кадров в субъектах России.
REGNUM вчера в 08:01
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Политика

Бывший вице-премьер Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев получит мандат депутата Государственной думы Геннадия Кулика и станет вице-спикером нижней палаты парламента.
Коммерсантъ 01:14
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу

Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Москва 24 вчера в 05:01
Политика

Получение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят.
Lenta.ru вчера в 22:14
Политика

Президент России назначил нового главу Следственного комитета РТ

Московский Комсомолец вчера в 11:30
Политика

МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета вчера в 04:53
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев отмечает день рождения

Петр Чернышев отмечает день рождения. Сегодня свой день рождения отмечает титулованный фигурист Петр Чернышев: ему исполняется 49 лет.
Экспресс газета вчера в 02:52
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову

Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Вестник вчера в 05:15
Происшествия

Япония просит круизный лайнер Westerdam не заходить в порты страны

Правительство Японии настоятельно просит хозяев и руководство американского круизного лайнера Westerdam не заходить в порты страны, поскольку у него на борту есть люди с подозрением на пневмонию, вызываемую вирусом 2019-nCoV.
ТАСС вчера в 23:50
Общество

Высокий суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минцев

Высокий суд Лондона отклонил заявление одного из трех сыновей владельца O1 Group Бориса Минца – Игоря.
Ведомости вчера в 09:14
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде семечек

Семечки подсолнечника положительно влияют на здоровье человека и даже могут защитить от старения, считает врач-диетолог Тамара Прунцева.
Волгоградская правда вчера в 21:19
Технологии

Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
REGNUM 00:59
Здоровье

В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая

В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
REGNUM 00:24
Происшествия

В Новосибирской области упавшим с крыши снегом убило мужчину

Предварительно было установлено, что 84-летний мужчина чистил снег у подъезда дома, когда на него с крыши дома сошла снежная масса.
REGNUM 00:22
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.
REGNUM вчера в 11:51
Общество

Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр

Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:10
Политика

Группа российских детей вернулась из Сирии на родину

Вести.Ru вчера в 21:23
Культура

Евгения Маркова возглавила «Роскино»

Оператор по продвижению российского кино сменил руководителя Евгения Маркова возглавила госкомпанию «Роскино», которая занимается продвижением российского кино за рубежом.
Коммерсантъ 01:00
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru вчера в 16:37
Общество

В Москве прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы

Росбалт вчера в 00:05
Здоровье

Шесть столичных клиник получили новое лабораторное оборудование

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, по новому стандарту в шести лабораториях многопрофильных онкологических центров города появилось самое современное оборудование.
Вести Подмосковья 00:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное