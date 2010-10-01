Недвижимость
Слово и ДелоМилонов отметил важность создания рабочих мест в сельской местности
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эксклюзивном интервью журналу «Слово и Дело» прокомментировал государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».
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Влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится, так как Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира, заявил президент Сбербанка Герман Греф в четверг.
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Политика
Республиканцы пожалуются на Пелоси за разорванный текст речи Трампа
Член юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) намерен подать жалобу на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократа от штата Калифорния) за то, что та демонстративно порвала текст выступления президента США Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
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Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно закончились.
Политика
В Чувашии создали новое министерство
Вновь созданному министерству переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли.
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Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отреагировал на шутку Ивана Урганта о возможном снижении требований к космонавтам.
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«Зенит» разгромил «Сабуртало» в товарищеском матче
Российский "Зенит" разгромил грузинский "Сабуртало" в товарищеском матче, который состоялся в рамках сбора петербургской команды в Испании.
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Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Армия и оружие
Минобороны выложило видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Видео, на котором запечатлены фрагменты первого полета модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, опубликовало Минообороны России.
Общество
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Васильев оценил слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России
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Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
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Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
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Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России
Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Момент отражения ПВО Сирии ракетной атаки по Дамаску был запечатлен на видео. Кадры были опубликованы агентством SANA.
Происшествия
В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку
В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена.