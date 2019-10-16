Футбол
Sport24.ruСельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова
Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut. Об этом сообщает пресс-служба села в инстаграме.
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Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Кино
Первая часть «Матрицы» повторно вышла в российский прокат
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве
Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Политика
МИД Украины: встреча Эрдогана с крымскими депутатами была случайной
По словам пресс-секретаря украинского МИДа Екатерины Зеленко, президент Турции Реджеп Эрдоган случайно пожал руки крымским депутатам в Стамбуле, поскольку списки гостей не согласовывались по линии турецких дипломатов.
Армия и оружие
Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии
Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
Происшествия
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
Армия и оружие
Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее на Украину
Российская певица украинского происхождения Наталья Королева, лишенная права въезда на Украину с октября 2016 года, обратилась к президенту этой страны Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета.
Футбол
Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
Общество
Дженнифер Энистон выложила свое первое фото в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон зарегистрировалась в Instagram и порадовала фанатов своей первой фотографией с друзьями.
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В Windows 10 версии 1909, если вы введёте имя изображения, файла или документа, то Проводник предоставит вам предварительный просмотр результатов упреждающего поиска, чтобы позволить легко найти нужный файл.
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
Футбол
Ансальди показал видео, где он победил в армрестлинге Дзюбу и Халка
Аргентинец на своей странице в Instagram выложил видео, где он побеждает в армрестлинге Халка и Артема Дзюбу.
Политика
Киев требует распустить ДНР и ЛНР
Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
Армия и оружие
Засекреченный военный самолет А-100 напугал американские СМИ
Американские СМИ испугались появления в арсенале Минобороны России военных самолетов А-100, несмотря на то, что технические характеристики модели засекречены.
Наука
Коалы открыли миру геномный иммунитет
«Заражение KoRV-A зародышевой линии коалы продолжается, и можно следовать за эволюцией генома в режиме реального времени»,— восторгается Уильям Тюркауф, профессор Массачусетской медицинской школы, ведущий автор исследования.
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС
Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.
Политика
ФСБ предотвратила 39 терактов в России с начала года
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова директора ФСБ РФ Александра Бортникова, с начала 2019 года было предотвращено 39 терактов, ликвидировано 49 террористических ячеек, участники которых планировали атаки в регионах России.
Здоровье
Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа
По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.
Происшествия
В крови сбитого полицейским мальчика нашли алкоголь
В селе Буйское Кировской области произошло ДТП, в ходе которого погиб ребенок — его сбил сотрудник полиции.
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки
Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.