Футбол

Sport24.ruSport24.ruСельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut. Об этом сообщает пресс-служба села в инстаграме.
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