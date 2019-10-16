Футбол
Sport24.ruСельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова
Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut. Об этом сообщает пресс-служба села в инстаграме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В селе на Алтае ДК назовут в честь Смолова. Игрок выделил средства на его ремонт
Чемпионатвчера в 13:47
В алтайском селе на деньги футболиста Смолова отремонтировали дом культуры
Алтапресс15 октября в 03:32
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Футбол
Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Чемпионат вчера в 11:44
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru вчера в 08:04
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости вчера в 18:50
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Общество
В России придумали новый способ обмана банкоматов
Российские мошенники придумали новый способ обманывать банкоматы.
Lenta.ru вчера в 07:34
Космос
Астрофизики нашли 11 кандидатов в кварковые экзопланеты
Астрономы нашли несколько экзопланет на орбитах вокруг пульсаров и белых карликов, которые могут оказаться объектами из кварковой материи.
N+1 12 октября в 02:02
Кино
Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»
В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru 15 октября в 16:09
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Культура
В Красноярске открылся Фестиваль Дмитрия Хворостовского
RT на русском вчера в 15:29
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Общество
Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года
Сербская сторона рассчитывает передать России семь картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия до конца года.
RT на русском 01:33
Политика
В Кремле прокомментировали исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле прокомментировали своеобразное исполнение российского гимна оркестром в королевском дворце Эр-Рияда.
Дождь вчера в 06:57
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Происшествия
Прокурор просит выпустить из СИЗО четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»
Прокуратура ходатайствует об освобождении из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент РИА Новости из Заводского районного суда Кемерово.
РИА Новости 02:20
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Происшествия
В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей
Вести.Ru вчера в 04:58
Общество
Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными
Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Армия и оружие
В Венесуэле потерпел крушение Су-30
В Венесуэльских СМИ говорится о том, что боевой самолет Су-30МК2 при взлёте и наборе высоты попросту взорвался по неизвестным причинам.
ГЛАС.RU 02:12
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Политика
РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54
Культура
Рецензенты сравнивают Disco Elysium с глотком свежего воздуха
Игромания.ру 15 октября в 11:02
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Известия вчера в 22:48
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Армия и оружие
Трамп приветствовал возможную помощь России в защите курдов
Помощь со стороны России в защите сирийских курдов привела бы к положительному развитию событий, уверен президент США Дональд Трамп.
Аргументы и Факты вчера в 14:18
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Здоровье
В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
Национальная служба новостей вчера в 07:18