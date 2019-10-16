Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut. Об этом сообщает пресс-служба села в инстаграме.

Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

Армия и оружие Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.

Космос Астрофизики нашли 11 кандидатов в кварковые экзопланеты Астрономы нашли несколько экзопланет на орбитах вокруг пульсаров и белых карликов, которые могут оказаться объектами из кварковой материи.

Кино Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы» В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.

Происшествия В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.

Общество В России упростили взыскание долгов с дачников Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Общество Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года Сербская сторона рассчитывает передать России семь картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия до конца года.

Политика В Кремле прокомментировали исполнение гимна России в Эр-Рияде В Кремле прокомментировали своеобразное исполнение российского гимна оркестром в королевском дворце Эр-Рияда.

Политика Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.

Происшествия Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Прокурор просит выпустить из СИЗО четырех фигурантов по делу «Зимней вишни» Прокуратура ходатайствует об освобождении из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент РИА Новости из Заводского районного суда Кемерово.

Происшествия Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.

Экономика В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.

Общество Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.

Армия и оружие В Венесуэле потерпел крушение Су-30 В Венесуэльских СМИ говорится о том, что боевой самолет Су-30МК2 при взлёте и наборе высоты попросту взорвался по неизвестным причинам.

Политика РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Армия и оружие Трамп приветствовал возможную помощь России в защите курдов Помощь со стороны России в защите сирийских курдов привела бы к положительному развитию событий, уверен президент США Дональд Трамп.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.