с чего всё началось

Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut. Об этом сообщает пресс-служба села в инстаграме.

Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

Политика Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.

Футбол Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.

Политика Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.

Шоу-бизнес Алексей Ягудин рассказал о лечении Татьяны Тотьмяниной в онкоцентре Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что Татьяна Тотьмянина, его супруга, обратилась за помощью в онкоцентр.

Происшествия Около 2 тыс человек эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за возгорания Около двух тысяч человек эвакуировали из ТРК "Гранд Каньон" в Петербурге из-за возгорания электровентилятора на кровле, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Гаджеты Крупная китайская компания TCL выпустила смартфон для России Компания TCL, которой принадлежат торговые марки Alcatel и BlackBerry представила свой первый смартфон для России.

Финансы Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.

Шоу-бизнес Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли вернулась к образу Хюррем По словам пользователей, звезда возвращает ту естественную красоту, которую зрители впервые увидели в сериале «Великолепный век», пишет издание 7 Дней.

Культура Сериал «Сваты» изменит название после массового ухода актёров Сериал «Сваты» будет выходит под другим название из-за того, что из проекта массово ушли актёры, пишет News.ru.

Политика Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.

Политика Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Муж Лолиты подал заявление на развод Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.

Политика МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.

Хоккей Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ «Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.

Киберспорт Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.

Экономика В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.

Политика Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».

Спорт Двукратный олимпийский призер Смирнов умер на 63-м году жизни Двукратный призер Олимпийских игр 1976 года Андрей Смирнов умер в среду, 16 октября, на 63-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Политика Верховная рада начала расследование против трех украинских телеканалов Парламент Украины создал временную комиссию, которая займется расследованием в отношении телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.

Политика Синод РПЦ опроверг сообщения о признании Элладской церковью ПЦУ Священный Синод Русской православной церкви в четверг опроверг информацию ряда СМИ о состоявшемся признании Элладской церковью "новой церкви" Украины.

Политика Осужденный за шпионаж норвежец Берг попросил Путина о помиловании Осужденный по обвинению в шпионаже против России норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании президенту Владимиру Путину.

Футбол «Барселона» одобрила перенос «класико» с «Реалом» на декабрь Футбольная "Барселона" из-за народных волнений, охвативших столицу Каталонии, не сможет провести принципиальный матч против мадридского "Реала" на "Камп Ноу", который запланирован на 26 октября.

Культура Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.

Происшествия Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «дела 27 июля» Коваленко Interfax-Russia.ru - Московский городской суд признал законным приговор фигуранту "дела 27 июля" Евгению Коваленко, осужденному на три с половиной года колонии общего режима за насилие над сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста в столице, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Общество Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Политика В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

Общество Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.