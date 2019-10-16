Футбол
Sport24.ruСельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова
Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut. Об этом сообщает пресс-служба села в инстаграме.
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с чего всё началось
Футболист Федор Смолов в своем Instagram опубликовал видео, где поздравил жителей алтайского села Костин Лог с завершением ремонта Дома культуры, который он ранее оплатил.АМИТЕЛ03:22
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В селе на Алтае ДК назовут в честь Смолова. Игрок выделил средства на его ремонт
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Осужденный по обвинению в шпионаже против России норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании президенту Владимиру Путину.
Новая газета 12:58
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«Барселона» одобрила перенос «класико» с «Реалом» на декабрь
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Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
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Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «дела 27 июля» Коваленко
Interfax-Russia.ru - Московский городской суд признал законным приговор фигуранту "дела 27 июля" Евгению Коваленко, осужденному на три с половиной года колонии общего режима за насилие над сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста в столице, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.
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