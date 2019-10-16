с чего всё началось

Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut. Об этом сообщает пресс-служба села в инстаграме.

Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

Политика Трамп сказал «спасибо» Эрдогану: США и Турция договорились Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

Политика Комиссия Госдумы выявила в нескольких СМИ нарушения законодательства Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России получила материалы журналистских расследований о подготовке лидеров протестных акций, а также выявила нарушения законодательства в нескольких СМИ.

Происшествия На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке» В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко на полгода с 13 до 12,5 лет колонии.

Происшествия В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя.

Экономика В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.

Политика Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола Священный синод Русской православной церкви возложил ответственность на патриарха Константинопольского Варфоломея за возможное углубление разделения в семье поместных православных церквей в случае признания Элладской церковью украинского раскола, говорится в заявлении синода.

Политика Оппозиция в Польше признала поражение на выборах в парламент В Польше оппозиция признала свое поражение на выборах в парламенте. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает телеканал TVN.

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Политика Путин признал деятелей кино «мягкой силой» России Президент России Владимир Путин приехал во ВГИК имени С.А. Герасимова, чтобы лично поздравить институт со 100-летием и устроить встречу с деятелями культуры.

Хоккей «Ак Барс» может обменять Эмиля Гарипова Руководство «Ак Барса» предложило Гарипову продлить контракт ещё на один сезон, но при этом зарплата вратаря становилась бы существенно меньше.

Армия и оружие Российский «летающий радар» А-100 бросает вызов американскому E-3 Фото: Air Combat Command Тем не менее, считается, что А-50У по своим характеристикам и возможностям уступает американскому самолету ДРЛО E-3 Sentry.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Финансы Россия увеличила вложения в госбумаги США В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.

Общество Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Спорт Колобков прокомментировал слова Гануса о подменах проб Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.

Происшествия Экс-майора Дымовского арестовали на месяц Экс-полицейский, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), отправился в СИЗО до 15 ноября.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные прививки БЦЖ, которая выглядит безобидной на первый взгляд, могут отозвать, потому что они может привести к серьезным осложнениям через полтора-два года, а АКДС, разные сыворотки, иммуноглобулины и аллергены – к смерти спустя 30 дней.

Шоу-бизнес Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2» Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.

Здоровье Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.