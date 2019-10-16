Футбол

Sport24.ruSport24.ruСельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut. Об этом сообщает пресс-служба села в инстаграме.
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Футболист Федор Смолов в своем Instagram
 опубликовал видео, где поздравил жителей алтайского села Костин Лог с завершением ремонта Дома культуры, который он ранее оплатил.
АМИТЕЛ03:22

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«Всем обнимашечки». Футболист Смолов поздравил жителей алтайского села с ремонтом клуба

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Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

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