с чего всё началось

Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut. Об этом сообщает пресс-служба села в инстаграме.

Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

Общество Суд Киева снял арест со 100% акций украинской «дочки» Сбербанка России Хозяйственный суд Киева решением от 10 октября снял арест со 100% акций Сбербанка (Киев), "дочки" одноименного российского банка и обязал Райфайзен Банк Аваль (Киев), как хранителя, снять запрет на осуществление учетных операций по соответствующему счету в ценных бумагах.

Общество Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.

Происшествия Суд выпустил из СИЗО четырех фигурантов дела о «Зимней вишне» Суд освободил из СИЗО четырех обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Происшествия Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.

Шоу-бизнес Родственники Анастасии Заворотнюк выступили с заявлением Родные и близкие актрисы сделали новое заявление для прессы: они опровергают информацию, что якобы Анастасию перевели в хоспис, где занимаются паллиативной (поддерживающей, обезболивающей) терапией.

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

Политика Соратник Порошенко задержан на Украине Экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский задержан при попытке выехать из Украины.

Транспорт В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.

Культура Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.

Культура Назван самый популярный сериал на Netflix Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.

Музыка Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение-2020 Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до отбора в стране на Евровидение-2020.

Общество В России упростили взыскание долгов с дачников Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Политика Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Политика МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Экономика Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.

Политика Эрдоган и Пенс встретились в Анкаре В Турции началась встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса.

Общество Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Политика Владимиру Путину вручили медаль «Столетие ВГИКа» Ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев вручил президенту Российской Федерации Владимиру Путину памятную медаль к 100-летию ВГИКа.

Армия и оружие Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019» Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».

Политика Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.

Авто Россиянам рассказали об изменении транспортного налога Изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей.

Происшествия В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей» В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.