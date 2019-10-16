с чего всё началось

Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut. Об этом сообщает пресс-служба села в инстаграме.

Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

Политика Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа 9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.

Происшествия В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.

Шоу-бизнес Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Общество Мошенники придумали новый вид фальшивых купюр Появился новый способ обмана банкоматов: фальшивомонетчики наклеивают на поддельные купюры специальные ленты, и устройство воспринимает ее как настоящую, сообщила представитель Генпрокуратуры Елена Малык.

Общество Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.

Армия и оружие Курды не пустили сирийско-российский военный конвой в Ракку Сирийский и российский военный конвой сегодня не смогли попасть в Ракку, передаёт военный корреспондент ANNA-News.

Политика США отреагировали на снятие с поезда дипломатов в Северодвинске В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии троих дипломатов с поезда в Северодвинске.

Единоборства Американский боксёр Дэй скончался после нокаута Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.

Спорт МОК перенесёт некоторые соревнования на ОИ-2020 из Токио в Саппоро Международный олимпийский комитет (МОК) перенесёт марафон и соревнования по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро во время летних Олимпийских игр 2020 года.

Политика Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Политика Израиль отказался от обмена арестованными гражданами с Россией Министр подчеркнул, что американский запрос об аресте россиянина был составлен на основе четких доказательств преступления, совершенного на территории США, и поэтому просьба России отпустить Буркова не пройдет юридической проверки.

Единоборства Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед боем.

Музыка Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.

Культура Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Шоу-бизнес Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2» Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.

Политика ФСБ занялась технологиями для обнаружения и уничтожения опасных дронов Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужба развивает технологии по обнаружению и уничтожению потенциально опасных беспилотных летательных аппаратов.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон побила рекорд принца Гарри и Меган Маркл в Instagram На вторые сутки страницей кинозвезды заинтересовались уже 9,2 миллиона человек, и тем самым она побила рекорд, ранее принадлежавший членам королевской семьи Великобритании принцу Гарри и его жене Меган Маркл.

Происшествия В Севастополе задержали главу департамента архитектуры Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе в рамках уголовного дела задержали бывшего главу департамента городского хозяйства Михаила Тарасова.