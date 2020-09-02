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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сельское хозяйство берет рост на себя

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил, что, хоть пандемия и внесла коррективы в работу сектора, сельскохозяйственные планы нарушены не были: «АПК продолжал работу в штатном режиме без сбоев даже в период активного распространения инфекции».В источнике
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