Сельское хозяйство берет рост на себя
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил, что, хоть пандемия и внесла коррективы в работу сектора, сельскохозяйственные планы нарушены не были: «АПК продолжал работу в штатном режиме без сбоев даже в период активного распространения инфекции».В источнике
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