Lenta.ruСельское хозяйство в Испании заявило, что засуха может сократить урожай оливок вдвоеАссоциация молодых сельскохозяйственных производителей (Asaja) испанской провинции Кордова заявила, что засуха может вдвое сократить урожай оливок в 2022 году.Lenta.ruПо прогнозам специалистов ассоциации, в 2022 году фермеры Кордовы соберут около 180 тыс. т оливок, в то время как в 2021 году объем урожая в провинции составил около 300 тыс. т.ИзвестияПотеря половины урожая грозит серьезными убытками, которые могут составить около 500 миллионов евро.Lenta.ruПроизводители оливкового масла пострадали не только из-за ущерба, нанесенного засухой, но и из-за роста цен на удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо.Lenta.ruЧитать далееСвернутьR.LifeR.LifeПолитика СегодняИА Красная ВеснаИзвестияРидусГазета.RuФАНПолитическая ЭкспертизаРЕН ТВТелеканал 360°РосбалтПодробнее о событииСельское хозяйство в Испании заявило, что засуха может сократить урожай оливок вдвоеLenta.ruвчера в 16:09В Испании заявили об угрозе сокращения урожая оливок из-за засухиИзвестиявчера в 15:00В Испании ожидают большие убытки и сокращение урожая из-за засухи в регионеПРАЙМвчера в 11:09В Испании спрогнозировали сокращение урожая оливок из-за засухи в регионеГазета.Ruвчера в 13:25В Испании вдвое сократится урожай оливок в 2022 году из-за засухиИА Красная Веснавчера в 14:16В Испании оценили катастрофические последствия засухи для производителей оливкового маслаМосковский Комсомолецвчера в 12:50Плохой урожай оливок в Испании из-за засухи может привести к убыткам до 500 млн евроФАНвчера в 13:36Показать ещёОценить75Поделиться