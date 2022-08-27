Будьте в Плюсе

Сельское хозяйство в Испании заявило, что засуха может сократить урожай оливок вдвое

Ассоциация молодых сельскохозяйственных производителей (Asaja) испанской провинции Кордова заявила, что засуха может вдвое сократить урожай оливок в 2022 году.
Lenta.ru
По прогнозам специалистов ассоциации, в 2022 году фермеры Кордовы соберут около 180 тыс. т оливок, в то время как в 2021 году объем урожая в провинции составил около 300 тыс. т.
Известия
Потеря половины урожая грозит серьезными убытками, которые могут составить около 500 миллионов евро.
Lenta.ru
Производители оливкового масла пострадали не только из-за ущерба, нанесенного засухой, но и из-за роста цен на удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Сельское хозяйство в Испании заявило, что засуха может сократить урожай оливок вдвое
Lenta.ruвчера в 16:09
В Испании заявили об угрозе сокращения урожая оливок из-за засухи
Известиявчера в 15:00
В Испании ожидают большие убытки и сокращение урожая из-за засухи в регионе
ПРАЙМвчера в 11:09
В Испании спрогнозировали сокращение урожая оливок из-за засухи в регионе
Газета.Ruвчера в 13:25
В Испании вдвое сократится урожай оливок в 2022 году из-за засухи
ИА Красная Веснавчера в 14:16
В Испании оценили катастрофические последствия засухи для производителей оливкового масла
Московский Комсомолецвчера в 12:50
Плохой урожай оливок в Испании из-за засухи может привести к убыткам до 500 млн евро
ФАНвчера в 13:36

Интересное

Зеленскому нашли замену. На Западе назвали имя нового президента Украины

Западные СМИ считают, что между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным разгорелся серьезный конфликт, который может закончиться отставкой одного из них.
РИА Новостивчера в 01:00

Для ПК-версии Marvel’s Spider-Man Remastered вышел патч 1.824.1.0

Как и обещали разработчики, ПК-версия Marvel’s Spider-Man Remastered получила пострелизный патч, поднимающий актуальную версию игры до 1.824.1.0.
Центральная Служба Новостей26 августа в 05:52

Путин утвердил выплаты вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении социальных выплат для вынужденных переселенцев с территории Украины, а также для граждан Донецкой и Луганской народных республик, покинувших эти государства.
RT на русскомвчера в 14:52

Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»

Вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил, что страна отказалась обсуждать новый договор по газу с российским «Газпромом».
Lenta.ru17:30

Кадыров заявил о необходимости перевода всех военных на усиленное несение службы

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что всех российских военных необходимо перевести на усиленный вариант несения службы.
RT на русском18:10

Певец Дмитрий Маликов честно объяснил, почему забрал сына и уехал от жены

Ранее в Сети появилась информация о том, что певец Дмитрий Маликов покинул жену Елену Изаксон и забрал сына.
CT news18:02

Bloomberg: Россия может перекрыть газ ЕС на год без негативных последствий для экономики

Экономист консалтинговой компании Лиам Пич заявил, что у России есть возможность остановить экспорт газа в страны Европейского союза (ЕС) минимум на год.
Lenta.ru18:02

Сенатор Пушков выступил против поставок российского газа в Молдавию

Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что нет никакого смысла в поддержке «прозападной» Молдавии поставками российского газа.
RT на русском18:31

Россияне в августе покупали смартфоны дешевле на 7% по сравнению с 2021 годом

"Средний чек покупки смартфонов составил 15 440 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года", - подсчитали аналитики ресурса.
Газета.Ruвчера в 13:46

NOS: в Нидерландах грузовик врезался в людей, устроивших барбекю, погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в результате наезда грузовика на группу людей в деревне Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
РИА Новости17:34